Na sobotním sněmu Pirátské strany byla na třetí místo kandidátky do Evropského parlamentu nominovaná moravskoslezská zastupitelka Zuzana Klusová. Prvotní radost však vystřídalo rozčarování. Proč?

Volební štáb Pirátské strany, 3. října 2020 v Ostravě. Zuzana Klusová. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Pod příspěvkem na sociální síti X (bývalý Twitter), kde úspěch Klusové oznámil předseda strany Ivan Bartoš, se totiž vedle mnoha upřímných gratulací objevila také řada vyloženě negativních reakcí, ba co víc, i sexistických narážek.

Jejich autoři vypíchli atraktivní vzhled sedmatřicetileté političky z Karviné a spojili její nominaci s tím, že si ji nezasloužila výhradně svou politickou činností.

Pirátka Klusová: Chceme být nejsilnější v opozici a do budoucna vyhrávat volby!

„Kdo z Pirátů ji už ohnul přes stůl, že by váš ředitel kabinetu? Nebo Ferjenčík?“ ptal se neomaleně autor jednoho z příspěvků Vladimír Koranda. „Jak znám politiku, tak nic není jen tak a nic není zadarmo. Takže proč a za co. A závěr je, že za to koryto se ty blbý kecy rády snesou,“ napsal jiný z přispěvatel.

Urážky, narážky i povzbudivá slova

Několik hodin stará diskuze vyvolala obrovskou odezvu. Zprvu sexistické narážky řada diskutujících odsoudila a političku podržela a popřála jí pevné nervy. A dokonce i ti, kdo přiznali, že Piráty nevolí. Ozvali se, protože takovýto způsob dehonestace jim prý přijde přes čáru.

FOTO, VIDEO: Titul Miss Baculaté Křivky získala Danny, krásná rodačka z Karviné

Na urážky a narážky reagovala během neděle i sama politička, když autorovi prvně citovaného příspěvku napsala: „Byla bych vděčná, kdybyste si podobné nevkusné řeči nechal od cesty. Pak se divíte, že ženy nejdou do politiky, většina z nás není po deseti letech politické práce zvědavá na tyhle řeči.“

Na svém profilu na sociální síti X také reagovala slovy, že radost političek z úspěchu v Česku trvá jen do chvíle, něž si přečtou komentáře.

„Nicméně… přesně to je důvod, proč odmítám kvóty. Kdybych byla třetí v rámci kvót, už bych se nikdy nedozvěděla, jak bych dopadla bez nich a musela se léta obhajovat, že ten důvod nebyl gender a hezká tvář, atd.“

Na sexistické narážky reagovala se sebevědomý nadhledem: „A co se týká oblíbeného: „Kdo tě ohnul“, tak vzhledem k tomu, že je nás ve straně přes tisíc a v primárkách volí všichni a tajně, musel by to být slušný gang bang.“ I tento její komentář řada diskutujících ocenila palcem nahoru.

Odpůrci těžby chtějí žalovat OKD. Prý veřejnost lživě informuje o výkupech

K řadě povzbudivých komentářů na adresu Zuzany Klusové se přidal i předseda strany Ivan Bartoš. „Zuzka je velká bojovnice, která se léta zabývá životním prostředím a sociálními otázkami v kraji, který to historicky neměl jednoduché. Moravskoslezsko. Pamatuju si, když před více jak deseti lety založila občanský spolek, se kterým se jim povedlo zastavit OKD v záměru poddolovat malebnou část Karviné. Člověk s takovým životním zápalem a odhodlaností bude v Evropském parlamentu slyšet,“ napsal Bartoš na sociální síti X.