„Od 10. května začínáme postupně rozjíždět ortopedickou operativu, výměny velkých kloubů u pacientů. Chirurgie se bude vracet k plánovaný operacím, v případě pozitivního vývoje epidemie na přelomu května a června letošního roku,“ prozradila mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová. Dodala, že počty plánovaných neakutních operací napříč obory v nemocnici se pohybují v řádech stovek pacientů.

Karvinská hornická nemocnice obnovila po 7. dubnu elektivní (plánovanou operační) péči a nyní opět provádí tolik plánovaných operací, kolik jich dělala před tím, než naplno udeřil covid. Do běžného provozu se vrátily všechny tři operační sály a první pacienti obsadili druhé patro nové budovy, kde se teď využívají jak standardní lůžka, tak lůžka intenzivní péče.

„Denně provádíme pět malých výkonů, dvě operace páteře a tři endoprotézy. Před každou operací musíme pacientovi provést PCR test. Už jsme zachytili i několik pozitivních případů, u kterých se plánovaný výkon nemohl uskutečnit,“ popisuje nynější rozsah elektivní péče ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal.

O maximálním rozsahu plánované operativy, kterou umožňuje zprovoznění nové modulární budovy, se však ještě mluvit nedá, protože nemocnice nadále pečuje o pacienty s covidem a udržuje rezervní covidová lůžka. Svému účelu opět slouží oddělení rehabilitace, které bylo po několik měsíců covidovou jednotkou.

„Oddělení chirurgie páteře zatím zůstává zavřené, protože část zdravotnického personálu je stále vyčleněna na péči o covidové pacienty,“ uvedl Canibal.

Opět všechny operace snad v létě

Podle náměstka pro lékařskou péči Bohumínské městské nemocnice Petra Beneše zatím ještě není doba na návrat k neakutním operacím. „Řídíme se nařízeními ministerstva zdravotnictví a stále se staráme o covidové pacienty. Jen velmi zvolna se vracíme k neakutním operacím,“ říká Beneš.

Nejiná situace je v Havířově, kde také stále pečují o covidové pacienty a návrat k plánovaným výkonům je tedy zatím velmi postupný. „Snažíme se o návrat do normálního stavu, asi jako všechny nemocnice. Postupně chceme provádět urologické operace. Z osmi sálů fungují čtyři, pro to, abychom se vrátili do normálu nám chybí personál. Doufám, že celý program operací obnovíme někdy v létě,“ řekl Deníku Norbert Schellong, ředitel havířovské nemocnice.