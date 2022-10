Po dvou covidových letech, které lehce zahýbaly jinak rekordními statistikami města, se místní fandové plavání pokusí navázat na období před vypuknutím epidemie, kdy si do místního aquacentra vždy našlo cestu kolem tisícovky účastníků. „V roce 2020 jsme soutěž museli zrušit kvůli koronaviru úplně, loni ji mohly absolvovat pouze osoby s prokázanou bezinfekčností. I přesto jsme dokázali v kategorii měst do 50 tisíc obyvatel s přehledem zvítězit a věřím, že nás i letos lidé podrží a přijdou si zazávodit,“ uvedl starosta Petr Vícha, který se akce známé jako »Plave celé město« účastní s železnou pravidelností. Jak připomněl, do celostátní soutěže se Bohumín zapojil poprvé v roce 2006.

OBRAZEM: Toto jsou noví zastupitelé Bohumína, které jste si zvolili

Tým Bosporu, který průběh soutěže zajišťuje, opět připravil pro každého účastníka diplom a volňásek do bazénu. Kdokoliv projde 5. října branami aquacentra, aby se svým výkonem zapsal do statistik závodu, nemusí platit vstupné. „Do akce se mohou zapojit nejen ti, kdo v Bohumíně bydlí, pracují nebo studují. Máme zkušenost z minulých let, že za nás soutěží i lidé z okolí, protože se jim u nás v aquacentru líbí a mají ho rádi. Pravidla to umožňují. Závod je určen všem plavcům od dětí předškolního věku až po seniory a bude probíhat celý den od 6 do 20 hodin. Výkon se bodově hodnotí podle jednotlivých věkových kategorií,“ vysvětlil vedoucí aquacentra Jaromír Voráč s tím, že Bospor má i letos nachystány odměny pro nejrychlejšího, nejstaršího a nejmladšího plavce.

Plavecká soutěž měst je tady. Bohumín bude opět patřit k adeptům na přední pozice.Zdroj: Jana Končítková

První příčky v soutěži pravidelně obsazují členové a odchovanci místního Plaveckého klubu Bohumín, sympatickým časem se však na stovce dokáží blýsknout i amatéři. Právě myšlenka podpořit u široké veřejnosti zdraví prospěšnou pohybovou aktivitu dala soutěži před 31 lety vzniknout. Pořádá ji Česká asociace Sport pro všechny pod záštitou České unie sportu. Rekordní počet účastníků zaznamenala v roce 2019, kdy se do akce zapojilo v celé České republice 11 162 plavců ve 28 městech. Bohumín drží svůj rekord z roku 2014, kdy povinnou délku trati odplavalo 1 142 lidí. Lví podíl na šňůře vítězství Bohumína v Plavecké soutěži měst mají místní základky, které do závodu nominují své žáky. Bospor proto ocení i nejúspěšnější školu.