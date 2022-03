Ples se konal v karvinské Družbě byl vyprodán do posledného místa. Jak říkají sami organizátoři i nadšení účastníci, lidé si to užili do poslední minuty. "Za nás to byl rozhodně jeden z nejlepších ročníků. K tanci hrála kapela Banda Del Caffe s kterou neplánovaně přijel zajamovat Michal Žáček. O bohatý raut se postaralo Kino centrum cafe," shrnul pro Deník vedoucí Iniciativy Dokořán Lukáš Heczko.