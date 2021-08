Třetí by měl postavit Moravskoslezský kraj na rozcestí městské části Záblatí a Rychvaldu. Rondely mají zajistit plynulejší dopravu a usnadnit průjezd autobusům.

„Tento typ dopravního řešení se nám ve městě dlouhodobě osvědčil. Když jsme připravovali projekt přestavby přednádražního prostoru na moderní dopravní terminál, zahrnuli jsme do něj i nový kruhový objezd, který umožní plynulý příjezd autobusů k zastávkám a bude pohodlnější i pro řidiče osobních aut. Stavba rondelu právě finišuje, celý terminál bude zprovozněn na podzim letošního roku,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.

Na výstavbu moderního dopravního uzlu, který propojí vlakovou, autobusovou, a individuální dopravu včetně cyklodopravy, se městu podařilo získat dotaci z integrovaného projektu ITI ostravské aglomerace. Ta pokryje 90 procent nákladů, které radnice vyčíslila na více než 40 milionů korun.

Další kruhový objezd by měl vzniknout v křižovatce Štefánikovy ulice a třídy Dr. E. Beneše. Jeho součástí budou i dva přechody pro chodce s dělícími ostrůvky.

„Křižovatka se nachází v samém centru města a v dopravní špičce se tu tvoří kolona. Rondel umožní plynulejší provoz ze všech směrů, bude bezpečnější a ocení jej i řidiči autobusů. Před samotnou výstavbou však musíme vyřešit pozemkové vztahy a zajistit souhlasy správců komunikací. Štefánikova ulice totiž nepatří městu, ale kraji. Nyní jsme ve fázi zpracování dokumentace pro stavbu, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí,“ vysvětlil Vícha.

Součástí navrhovaného dopravního řešení je i zpřehlednění celé křižovatky. Dojde k vykácení neperspektivních dřevin, zaslepení cesty u Drogerie na schodech i k reorganizaci parkovacích míst. Příprava projektu potrvá dva roky, následně se město pustí do jeho realizace.

Na území Bohumína by měl v příštích letech vyrůst ještě jeden nový kruháč jako součást přestavby rozcestí na hranici s katastrem města Rychvald. O jeho vznik se zasazuje Bohumín, Rychvald a Moravskoslezský kraj už dvacet let. Záměr však dlouhodobě hatilo složité vlastnictví pozemků, především v katastru Rychvaldu. Ten proto musel sáhnout k principu vyvlastnění. Jak potvrdila Správa silnic Moravskoslezského kraje, v příštím roce by mělo konečně dojít k vydání stavebního povolení a dokončení projektové dokumentace. Kraj ve společné investiční akci s Rychvaldem hodlá kromě okružní křižovatky vybudovat u rozcestí i přechod pro chodce, chodníky a přístřešek pro jízdní kola. U rondelu by měla přibýt i točna pro autobusy, na kterou budou zajíždět linky městské i příměstské dopravy.

Naposledy dokončeným kruhovým objezdem v Bohumíně je rondel v křížení Bezručovy a Revoluční ulice. Stavba za 8 milionů trvala necelého půl roku, město jej zprovoznilo v roce 2018. Na nákladech se podílel i Moravskoslezský kraj, na jehož silnici leží. Díky němu se tu na výjezdu od průmyslových podniků netvoří fronty a frekventované místo je bezpečnější pro motoristy i chodce. Radnice zde vybudovala i nový chodník a dvě nasvětlená místa pro přecházení, z nichž jedno je opatřeno dělícím ostrůvkem.

Historicky první okružní křižovatka v Bohumíně vznikla na začátku milénia u supermarketu Penny pod železárenským mostem. K ní v roce 2009 přibyl kruháč na nejvytíženější bohumínské komunikaci 1. máje v městské části Skřečoň. Je mobilní, postaven byl během rekordních 12 hodin z plastových svodidel a má místo tradičního kruhu tvar elipsy. Místní mu neřeknou jinak, než „piškot“.

Další rondel vznikl ještě téhož roku pod skřečoňským mostem jako součást dálničního přivaděče. V roce 2012 město zahájilo stavbu kruhového objezdu nedaleko Penzionu ve věži, sportovní haly a aquacentra. Napojil sportovně-rekreační centrum na dálniční přivaděč ze skřečoňského mostu. Na území Bohumína leží ještě další dva rondely jako součást dálničních přivaděčů.