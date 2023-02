Zato Bohumínu loni v součtu ubylo 191 obyvatel, což je kromě jiného důsledek vysokého počtu úmrtí, které zapříčinila i covidová pandemie. Ale i s úbytkem 191 obyvatel za rok patří Bohumín v rámci kraje k městům, která jsou nejméně zasažena odlivem obyvatelstva.

Starosta Petr Vícha to vysvětluje hned několika fakty. „Vlastníme většinu bytů, které opravujeme a nabízíme lidem v licitacích. Snažíme se, aby tady měli obyvatelé dostupné veškeré služby, investujeme hodně do zdravotnictví a nabízíme dostatek možností na využití volného času,“ říká starosta Petr Vícha.

Podle statistiky města žilo v Bohumíně na konci roku 20 688 obyvatel, z toho více než polovina v Novém Bohumíně (12 462). Bohumínské maminky loni přivedly na svět 171 dětí.

Havířov už má méně než 70 tisíc obyvatel

Postupný úbytek obyvatel se až na výjimky nevyhýbá žádnému městu v okrese. Nejlidnatější Havířov dokonce už spadl pod hranici 70 tisíc obyvatel a aktuálně má podle údajů odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova 69 687 obyvatel. K trvalému pobytu se loni ve městě přihlásilo 1213 lidí, avšak 1589 se jich naopak odhlásilo. Migrační saldo má město každoročně nižší. Více bylo také zemřelých, než nově narozených: narodilo se 551 dětí a 946 lidí zemřelo. Úbytek byl tedy 771 obyvatel. Ještě na konci roku 2021 měl Havířov 70 487 obyvatel.

Podobné je to i v Orlové, která už před šesti sedmi lety spadla pod hranici 30 tisíc obyvatel. Nicméně změna ve srovnání let 2022 a 2023 je okolo tří stovek lidí. K 31. prosinci 2022 bylo v Orlové trvale hlášeno 28 366 obyvatel, zatímco v prosinci 2021 to bylo 28 700. Loni se do města přistěhovalo 531 lidí a odešlo jich 747. Narodilo se 253 dětí, zemřelo 372 lidí.

Karviná se stále zuby nehty drží nad hranicí 50 tisíc obyvatel a to mimo jiné díky cizincům. Podle údajů Ministerstva vnitra České republiky bylo k 1. lednu 2023 v Karviné přihlášených 52 450 obyvatel (z toho 2320 cizinců, pozn. red.). „Ve městě jsme tedy měli hlášeno o 611 osob více než oproti 1. lednu 2022,“ řekl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Vyšší počet obyvatel v meziročním srovnání vykazuje také Český Těšín. K 1. lednu 2023 tam měli hlášeno o 128 obyvatel více než na začátku roku 2022, celkem 24 531 obyvatel. V lednu 2022 to bylo 24 403, rok před tím 24 829 obyvatel. Je tak jediným městem, které má migrační saldo plusové. V roce 2022 se do Českého Těšína přistěhovalo 802 lidí a odstěhovalo se jich 594.