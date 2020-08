Žádný zájemce, který by obětoval milion korun, se ale nenašel, a proto se majitel rozhodl, že nechá budovu zbourat.

„Veřejná soutěž byla vyhlášena celkem třikrát a opakovaně byla neúspěšná, bez jediného zájemce. Vzhledem ke stavebně technickému stavu budovy, která je v havarijním stavu, je objekt určen k demolici. V současné době probíhá stavební řízení,“ stojí v dopise z letošního května, pod kterým je podepsán Jakub Červenka, ředitel prodeje a pronájmu Správy železnic.

Demolice?

Když si budovu půjdete prohlédnout, zjistíte, že je skutečně v havarijním stavu. Zabedněná okna i téměř všechny dveře, zbylé okenní tabulky jsou vytlučené, budova je provizorně zabezpečena proti vniknutí cizích osob a ze střechy se odlamují kusy střešních dřevěných trámů. Pohled opravdu nic moc.

Pokud vše půjde, jak má v momentálně plánu Správa železnic, zmizí historická nádražní budova během několika měsíců. Změnit tento scénář se ale snaží skupinka místních nadšenců, kteří chtějí budovu postavenou v roce 1898 zachránit.

„Jde nám primárně o záchranu toho objektu. V kontextu historického vývoje města má mimořádnou hodnotu. Představuje totiž symbol modernizace a industrializace Fryštátu na přelomu 19. a 20. století. Navíc je to jedna s mála posledních budov, které na tuto historickou epochu v Karviné upomínají,“ říká Radim Kravčík, jeden z členů komunity, která usiluje o záchranu této historické památky.

Zachraňme nádraží!

Podle Romana Lindnera je škoda, že se obecně nevěnuje podobným památkách větší pozornost. „Železnice je pro mnohé lidi magnet. Nejen v zahraničí, ale i mnohde u nás jsou historické vlaky a jízdy po neveřejných tratích obrovskou atrakcí," míní železniční nadšenec, který se o záchranu budovy usiloval už v minulosti.

Podle Radima Kravčíka je potřeba oslovit širší veřejnost, aby to byla komunitní záležitost, a přimět vlastníka, aby od demolice ustoupil a budovu prodal spolku, který také za tímto účelem vzniká. Spojili jsme se s lidmi, kteří se problematikou záchrany historických staveb dlouhodobě zabývají a bavíme se o tom, jak s úřady postupovat,“ vysvětlil Kravčík. Připomněl také, že vedle nádražní budovy stojící hospodářskou budovu koupil před časem soukromý majitel a dnes v ní funguje veterinární ordinace.

Kavárna, muzeum, prostor pro spolky

Dodal, že členové spolku možná osloví také město, aby jim pomohli budovu získat.

„Máme nápady, jak ty prostory využít. Možností je hodně. Mohlo by tam být zázemí pro spolky, například Klub vojenské historie či Karwińska Drużyna Harcerska Wielka Niedźwiedzica, kavárna nebo železniční muzeum, které by připomínali historii železnice ve Fryštátě. V podkroví jsou pak dvě bytové jednotky, které by mohlo sloužit třeba jako levné ubytování či ateliér nebo chráněná dílna,“ dodává Radim Kravčík.

K TÉMATU

Nádraží ve Fryštátě fungovalo v letech mezi lety 1898–1962 a leželo na jedné z odboček Severní dráhy císaře Ferdinanda. V průběhu let střídalo názvy: Freistadt in Schlesien, Fryštát ve Slezsku až po současné Karviná-město. Až do 60. let minulého století tudy vedle železnice z Bohumína a Petrovic dále do Ráje, Darkova, Lipin a Karvinné, odkud se dalo cestovat dále do Ostravy nebo Těšína.