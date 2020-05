Čekalo se na to skoro celou jednu generaci. Za měsíc se po více než 20 letech slavnostně otevře historická budova Muzea Těšínska, klenot českotěšínské Hlavní třídy. Dnem D je pátek 19. června.

v polovině června se otvírá zrekonstruovaná budova Muzea Těšínska a nabídne moderní interaktivní expozice. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Opravná budova muzea otvírá v roce, kdy si Český Těšín připomíná 100 let od svého vzniku. „Vzhledem k tomu, co se událo v posledních týdnech to bude ale akce spíše komorní,“ říká mi v novotou vonících vstupních prostorách budovy ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.