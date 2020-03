Lidé s příznaky koronaviru jej po doporučení Krajskou hygienickou stanicí mohou využívat denně od 7 do 14 hodin.

Stanoviště pro odběr vzorků vzniklo v areálu havířovské nemocnice poblíž infekčního oddělení.

„Upozorňujeme ale, že odběrové místo je určeno pouze těm, kdo splňují klinické a epidemiologické požadavky, tzn. po kontaktování linky 112 musí mít potvrzení o indikaci příslušnou Krajskou hygienickou stanicí,“ zdůraznila mluvčí nemocnice Irma Kaňová.

Pacienti se k odběrovému místu dostanou vjezdem do areálu nemocnice z ulice Moskevská od čerpací stanice OMW.

„Je-li to možné, žádáme občany, aby do areálu vjížděli vlastním vozem a nevystupovali z auta. Instruovat a navádět je bude hlídka městské police, informační tabule nebo naši zdravotníci. Jakmile se dostanou na řadu, vjedou i s vozem do připraveného stanu, kde se jich již ujme naše zdravotní hlídka. Ta provede zcela bezbolestné a v řádu vteřin rychlé odběry z nosu a úst, zároveň provede kontrolu dokladů totožnosti a bude vyžadovat již zmíněné doporučení KHS,“ uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

V případě, že pacienti přijdou pěšky, musí respektovat všechna hygienická doporučení. „Je nutné, aby měli ochranu úst a nosu, klidně i roušky domácí výroby, dodržovali požadované rozestupy a trpělivě vyčkali, než přijdou na řadu“, dodal ředitel nemocnice.

O zřízení odběrového místa jedná také ředitel Nemocnice v Karviné-Ráji. Zda tam bude zřízeno, by se mohlo rozhodnout do konce týdne.