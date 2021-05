Po mnoha měsících se totiž konal i v Českém Těšíně Slezský rynek, nebo chcete-li farmářský trh, kde prodejci nabízeli uzeniny sýry, pečivo, valašské frgály, med či ovocné šťávy od regionálních dodavatelů.

„Teď je čas oběda, ale kdybyste tu byl dopoledne, viděly byste, že tu bylo hodně lidí,“ říká mi jedna pracovnic městského úřadu na sekretariátu vedení města.

Zase nakupovat a skoro normálně žít

Velký zájem lidí potvrzují i sami prodejci. „Je vidět, že lidi jsou rádi, že mohou zase nakupovat a skoro normálně žít. Ta omezení a uzavírání všeho jsou nekonečná,“ postěžoval si Jiří Štěpáník, známý včelař z Opavy, který ve svém stánku prodával med, sirupy a ovocné šťávy.

Dodává, že tržby má slušné a u něj zákazníci nakupují více než obvykle. „Musíme se vzájemně podporovat a držet si palce,“ loučí se se mnou majitel Včelařství Štěpáník.

Farmářské trhy jsou vládou znovu povoleny třetí týden a tak naprostá většina prodejců tráví poslední dny na cestách. „Včera jsem byla v Karviné, tam je to moc pěkné a lidí bylo hodně,“ říká prodavačka zdravé výživy a ovocných sirupů.

„Konečně se to otevřelo! Dnes jsme tady, o víkendu jedeme do Brna, už to zase šlape jak má,“ pochvaluje si prodavačka Veronika Gabrielová, která prodává domácí chleba, slané pečivo a koláče. Enormní zájem zákazníků prý nemá, lidí prý k ní chodí zhruba stále stejně.