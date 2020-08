PODÍVEJTE SE: V centru Bohumína začala proměna vybydlené kolonie

Stoleté cihlové domy v bývalé dělnické kolonii v Okružní ulici v centru Bohumína čeká komplexní a nákladná proměna na moderní bydlení. Do tří let nabídne osm domů více než padesát zrekonstruovaných bytů. Zůstane jim také původní ráz červených neomítaných cihel – pro Bohumín tak typických.

Začaly úpravy červené kolonie v Bohumíně. Do dvou let by tam měly vzniknout byty k pronájmu. | Foto: Lucie Balcarová

Už se také začalo s prvními úpravami - k zemi padly kůlny, ve kterých bývalí nájemníci skladovali uhlí. „Většina původních nájemníků dostala náhradní byty. Prázdné domy se ale hned staly terčem rabování. Proto se na lokalitu ve větší míře zaměřili strážníci a bezprostředně po odstěhování posledních obyvatel jsme začali s demolicí deseti zděných kůlen. Odstranili jsme i bývalou prádelnu a šestnáct septiků. Počítáme s tím, že domy napojíme na veřejnou kanalizaci a lokální kamna v jednotlivých pokojích nahradí ústřední vytápění," vysvětlil místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Rekonstrukce domů za přibližně 100 milionů korun by mohla odstartovat už příští rok na jaře. Noví nájemníci by se do opravených domků mohli stěhovat už za tři roky o Vánocích.

