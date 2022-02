Pro ty, kdo se pohřebního obřadu chtějí zúčastnit, žádají zástupci biskupství o dodržování platných hygienických předpisů. Informují také, že během pohřbu bude zajištěna zdravotní služba a toalety jsou k dispozici v katedrále. „Pro snadnější orientaci jsme připravili mapku s označením důležitých míst, kterou lze najít na odkaze mapy.cz/s/begahucepa,“ sdělil tiskový mluvčí Ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Loučení s biskupem Lobkowiczem: K rakvi mohou lidé v pátek, pohřeb bude v sobotu

Veřejnost může pohřební obřad sledovat buď přímo v katedrále, ovšem počet míst je omezený. „Pro přímé účastníky, kteří se do katedrály nedostanou, bude k dispozici televizní obrazovka před katedrálou. K parkování doporučujeme využít místa některých ostravských parkovišť mimo centrum,“ dodává Pavel Siuda z biskupství.

BISKUPOVÉ, RODINA I POLITICI

Na pohřeb prvního ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze, který zemřel ve čtvrtek 17. února, se sjedou čeští církevní hodnostáři, zřejmě i politici a také nejbližší příbuzní zesnulého biskupa bratři a sestra.

Mši svatou povede apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, dalšími řečníky budou bratr zesnulého Zdeněk Filip Lobkowicz, opat kláštera v Teplé a také Arcibiskup Olomoucký Jan Graubner. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s biskupy ze zahraničí. Pohřeb bude přenášet Televize Noe.

První biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz zemřel

Po skončení mše bude rakev s ostatky putovat na ramenou určených lidí po trase od katedrály přes Masarykovo náměstí, kde lidé mohou průvod sledovat, až ke kostelu sv. Václava, kde bude uložena v kryptě. „Bývá pravidlem, že biskup je pohřben ve filiálním kostele. V tomto případě to bude v nejstarším ostravském kostele, v tom, o jehož obnovení a rekonstrukci se biskup Lobkowicz sám nezanedbatelnou měrou zasadil,“ poznamenal mluvčí biskupství.

HARMONOGRAM ROZLOUČENÍ



Rakev s ostatky biskupa Františka Václava Lobkowicze bude vystavena v těchto dnech:

- v pátek 25. února od 14 do 18 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě.

- v sobotu 26. února od 8.30 do 10.30 hodin v katedrále Božského Spasitele před mší svatou.

Možnost vyjádřit slova své účasti do kondolenční knihy bude v pátek 25. února v kostele sv. Václava po celou dobu vystavení rakve.



Pohřeb biskupa Františka Václava Lobkowicze se koná v sobotu 26. února v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.



Liturgický průvod vyjde od biskupství z Kostelního náměstí v Moravské Ostravě v 10.45 hodin a projde přes Masarykovo náměstí do katedrály.



Zádušní mše svatá začne v 11 hodin (přímý přenos bude v televizi Noe). Před katedrálou bude k dispozici televizní obrazovka. Vstup do katedrály bude možný od 8.30 hodin. Pro návštěvníky budou vyhrazeny části bočních lodí katedrály, kde budou rovněž umístěny obrazovky. Veřejnost nebude mít do prostoru kněžiště (před lavicemi) přístup.



Po skončení mše svaté vyjde pohřební průvod z katedrály hlavním vchodem a půjde do kostela sv. Václava vedle biskupství.



Ostatky biskupa Františka Václava Lobkowicze budou uloženy do krypty v kostele sv. Václava.



Další opatření

K parkování využijte místa některých ostravských parkovišť mimo centrum.

Organizátoři pohřbu žádají účastníky, aby dodržovali platná hygienická opatření a dbali pokynů pořadatelů.

Během pohřbu bude zajištěna zdravotní služba.

Toalety budou k dispozici v katedrále.