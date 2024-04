V uplynulých dnech došlo k fyzickému napadení ženy před jedním z havířovských obchodních domů. Pachatel z místa činu uprchl, naštěstí byl díky rychlé práci kriminalistů brzy dopaden.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

K události došlo ve čtvrtek 4. dubna, kdy policisté v Havířově přijali oznámení o krvavém incidentu před jedním z místních obchodních domů. Na místo byly ihned vyslány nejbližší hlídky ochránců zákona.

„Poškozená žena utrpěla bodnořezná zranění, byla převezena do nemocnice, kde zůstala hospitalizována. Policisté souběžně prováděli ohledání místa, zajišťování stop a zjišťování informací k útočníkovi, který ihned po incidentu z místa činu utekl," řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Vzápětí se rozeběhlo rozsáhlé pátrání po 39letém podezřelém, jenž byl zadržen následující den v Českém Těšíně. Vzhledem ke všem závažným okolnostem si věc převzali krajští kriminalisté. Vrchní komisař odboru obecné kriminality obvinil v sobotu 6. dubna muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.

„Obviněný se kriminalistům ke všemu doznal. Motivem jeho činu měla být pomsta bývalé přítelkyni. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let. Byl podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby," upřesnila Jiroušková.