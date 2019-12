Ve více než stoletém parku Petra Bezruče v centru Bohumína odborníci loni v říjnu u 16 vytipovaných vzrostlých stromů prováděli tahové zkoušky.

"U šesti dubů zkoušky vyšly negativně a reálně hrozil jejich pád, proto jsme je chtěli co nejdříve pokácet. U žádného z nich nic nenasvědčovalo tomu, že by v nich sídlili netopýři. V inkriminovaném dubu nebyly žádné viditelné hluboké praskliny, a to ani z použité plošiny. Jediná viditelná dutina v kmeni byla jen u země, což není pro netopýry typický úkryt, hledají zimoviště ve výškách, kde nehrozí, že by je někdo napadl," říká mluvčí města Lucie Balcarová.

Až při pokácení stromu se ukázalo, že ve výšce byl ještě jeden otvor, který ze země vypadal jako povrchová prasklina. Až pokácení odhalilo hlubokou dutinu, v níž sídlila kolonie netopýrů. Na to město zareagovalo tak, že ve spolupráci s bohumínskými speleology ze společnosti Orcus torzo kmene stromu izolovalo minerální vatou a netopýři v provizorních podmínkách zdárně přečkali zimu a na jaře torzo kmene opustili. Záchrana tedy byla úspěšná.

„Pro životní prostředí děláme maximum, všemi možnými způsoby jej podporujeme, vysazujeme tisíce stromů. Když zateplujeme městské domy, tak v nich budujeme hnízda pro rorýse a netopýry, což nás ročně stojí statisíce korun. Proto se nás postup České inspekce životního prostředí velmi dotýká a považujeme jej za nespravedlivý. Pro netopýry jsme v parku udělali maximum, žádný z nich nezemřel, všichni přezimovali. Kdyby však v parku na někoho z lidí spadl nepokácený strom a zranil jej, tak by zodpovědnost nenesla Česká inspekce životního prostředí, ale město. Zdravý rozum a bezpečí lidí je pro nás v Bohumíně vždy na prvním místě. S pokutou nesouhlasíme, odvolali jsme se proti ní, Ministerstvo životního prostředí však naši žádost zamítlo, pokutu tedy zaplatíme,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.

Dodal, že polovina z pokuty se vrátí podle zákona o ochraně přírody a krajiny zpět městu.