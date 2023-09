Po dovolených se lidé vracejí do práce a potřebují se někde najíst. V našem okrese je mnoho podniků, které nabízejí gurmánské zážitky, po nichž se člověku prohne židle i bankovní konto. Deník však vyrazil do ulic měst a obcí našeho regionu a vybral svých top 5 restaurací, které nabízejí obědové menu, na nějž bude strávníkovi stačit v průměru i 130 korun. Podívejte se na přehled.

Havířov, Restaurace Piknik v OC ELAN. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Oblíbená polední menu nabízí v Karviné řada restaurací a některé z nich jídlo také rozvážejí. Poměrně velké je cenové rozpětí poledních jídel: klasické menu - polévka a hlavní jídlo - se dá pořídít už za 120, ale i za 190 korun. Zlatý střed je 150 až 160 korun za menu. Deník se snažil najít podniky, kde se lze najíst nejlevněji a vybral top 5 restaurací, které nabízejí alespoň jedno hlavní jídlo s polévkou, na nějž bude strávníkovi stačit 120 až 150 korun.

Co jsme zjistili? Nejdražší meníčka mají restaurace v centru města. Není to sice žádná darda, nicméně nejlevněji se najíte v nádražní restauraci Mašinka, ale také v Hospůdce U parku jen pár kroků od náměstí. Za dobrou cenu nabízí polední menu například také hospůdka Výměník v Karviné-Hranicích nebo Beskydská řízkárna. V obou podnicích mají také rozvoz jídel.

xxxxxxxxxxxxxx

Jak Deník při průzkumu zjistili, chutě strávníků jsou různorodé. Nicméně v mnohých týdenních nabídkách je stále smažený sýr s bramborem a tatarkou, svíčková, guláš, kuřecí řízek, rizoto, plněný paprikový lusk s knedlíkem a rajskou omáčkou, ale také vepřová pečeně s rýží.

„Smažák je žádaný, ale hodně si lidé u nás dávají gordon bleu nebo grilovanou panenku. Oblíbený je řízek i svíčková,“ jmenuje Radek Rebros z restaurace Vanilla v samém srdci města. Do tohoto podniku se chodí na polední menu už téměř 30 let.

V restauraci Mašinka na vlakovém nádraží žádná kouzla nečekejte. Vaří tady klasiku – smažák, vepřovou s rýží, plecko nebo brynzové halušky. „K nám lidé z města nejezdí. Tady obědvají dělníci, montéři a tak. Hodně oblíbená jsou plíčka,“ říká majitel restaurace.

VIDEO: Karvinské moře má novou atrakci. Plovoucí molo s posezením

V restauraci Beskyd, kde nabízejí desítky druhů řízků, se, podobně jako jinde, personál přes poledne nezastaví. Lokál sice zrovna plný není, ale vzadu v extrovce je nějaká oslava. „Chodí k nám na oběd fotbalisté, což nás drží,“ říká majitel podniku Tomáš Mauko.

Na klasická česká jídla láká strávníky restaurace Permon v Karviné-Hranicích. Majitel Štefan Škrovrán připomíná, že velkým lákadlem je pro lidi například jejich domácí knedlík. „Hodně věcí si děláme sami - žebra, kolena, masová koryta, naší specialitou je kotleta ála Permon,“ říká Škovrán.

V Havířově jsou oblíbené jídelny

Nabídka poledních menu v Havířově je velká, jak v restauracích, tak samoobslužných jídelnách, kterých je po městě několik, a podle místních, velmi oblíbených. Při pohledu na web menicka.cz zjistíte, že právě tyto vývařovny (v dobrém slova smyslu) razantně snižují ceny poledních menu. I v Havířově si dáte nepochybně vynikající polední menu, ale počítejte s cenou okolo 190 korun i vyšší.

Karvinsko zasáhl velmi silný otřes. Došlo k němu v Dole ČSM

Nás ale zajímají ty nejlevnější podniky, kde se dá přes poledne najíst. Nejen obědy, ale jídlo po celý den nabízí restaurace v hypermarketu Globus, kam si místní rádi dojedou. V samém centru je pak oblíbená samoobslužná restaurace Piknik v Obchodním centru ELAN. Stejně jako v Globusu je tam nabídka široká a ceny přijatelné, podniky nabízejí cenově zvýhodněné kombinace jídel. Třetí oblíbenou jídelnou je BIKEDO v Obchodním centru Permon. Z jídelníčku lze vyčíst, že v nabídce jsou skromnější, ale velmi žádaná jídla a ceny jsou více než přijatelné.

Restaurace Vergnano na nábřeží je díky blízkosti magistrátu útočištěm jeho hladových zaměstnanců. „Lidé z magistrátu k nám chodí hodně,“ říká servírka Monika Timková. Kuchař, kterým je sám majitel podniku, denně uvaří až 120 jídel.

„Chodí k nám ti, komu chutnají obyčejná česká jídla. Hrachová kaše, játra, omáčky, špenát s bramborovým knedlíkem, to je doslova hit, oblíbené je také třeba vepřo-knedlo-zelo anebo čočka s chlebem a vajíčkem,“ říká majitel podniku Michal Szokala.

Nevidomý bloger a milovník motorů z Českého Těšína se chce vyučit automechanikem

V bloku domů vedle kina Centrum má svůj malý, ale útulný podnik Lenka Hrčiříková. Její Tak trochu JINÉ BISTRO lidem nabízí alternativu, jídla masová i veganská.

„Vařím domácí jídla, denně dvě a samozřejmě polévku. Nepoužívám zahušťovadla a umělé přísady, vše je denně čerstvé. Jsme tu od pondělí do pátku a máme i rozvoz. Denně uvaříme tak 50 porcí. Fungujeme už sedmým rokem, takže se zdá, že lidem u nás chutná,“ usmívá se Lenka Hrnčiříková.

Karviná

Hospůdka U parku

Příklad menu: polévka drůbeží s těstovinou, 130 g Kuřecí řízek, brambor, okurkový salát 124 Kč

Ke každému menu perlivá voda s citronem zdarma

Čas poledního menu: od 11.00 do 15.00 ve všední dny, vaří se i víkendová menu (175 Kč)

Objednávka jídla s sebou on line 8,30 – 11 h.

Adresa: Karola Sliwki, 153/25

Otevírací doba restaurace: ve všední dny 10– 22 hodin, so, ne 11– 22 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano, restaurace bere stravenky

Restaurace Mašinka

Příklad menu: uzená polévka, 100 g Vídeňské vepřové, dušená rýže (125 Kč), 100 g smažený sýr, brambor, tatarka (135 Kč)

Čas poledního menu: od 11 do 15 hodin ve všední dny. Vaří se i víkendová menu (135 Kč)

Adresa: Nádražní 695/7

Otevírací doba restaurace: po - ne 10 - 22 hodin,

Dá se zde platit kartou? Ano, restaurace bere stravenky

Hospůdka Výměník

Příklad menu: polévka hrstková, kuřecí steak s nivovou omáčkou, krokety 135 Kč.

Čas poledního menu: od 11.00 do 14.30 ve všední dny, rozvoz jídel

Adresa: Žižkova 2425/548

Otevírací doba restaurace: po – so 11 - 00 hodin, ne – 11 – 23 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano, restaurace bere stravenky

Restaurace Beskyd

Příklad menu: polévka zeleninová, 130 g rizoto s kuřecím masem, zeleninou a sýrem 140 Kč

Čas poledního menu: od 11 do 14 hodin ve všední dny,

Adresa: U Bažantnice 1760

Otevírací doba restaurace: po - čt a neděle 10 - 22 hodin, pá a so 10 – 24 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano, restaurace bere stravenky

Restaurace Permon

Příklad menu: polévka pórková, 150 g hamburská plec, náš knedlík (139 Kč), 150 g Kuřecí čína, hranolky (129 Kč)

Čas poledního menu: od 11 do 15 hodin ve všední dny, rozvoz pro firmy

Adresa: Bratranců Veverkových

Otevírací doba restaurace: po - čt a neděle 11 - 19 hodin, pá a so 11 - 22 hodin, ne 12 - 18 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano

Havířov

Restaurace Vergnano

Příklad menu: polévka uzená s kroupami, gnochi s kuřecím masem a listovým špenátem (130 Kč), přírodní filé ze pstruha s pečenými bramborami, míchaný salát (150 Kč)

Čas poledního menu: od 11 do 14 hodin, restaurace nabízí rozvoz jídel, objednávka do 11 h., platba přes mobilní terminál

Adresa: Na Nábřeží 59/100

Otevírací doba restaurace: po - čt 10 - 22 hodin, pá 10 - 24, so 10 - 23, ne 10 – 21.30 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano

Tak trochu JINÉ BISTRO

Příklad menu: polévka krémová cibulačka, zelné závitky, bramborové pyré, zeleninový salát, toskánské těstoviny s kuřecím masem, špenátem a sušenými rajčaty. (polévka za 50 Kč, hl. jídlo za 120 Kč, zvýhodněné menu 140 Kč)

Čas poledního menu: od 11 do 15 hodin, restaurace nabízí jídlo s sebou

Adresa: Nám. Republiky 574/6

Otevírací doba restaurace: po - pá 11 - 15 hodin

Dá se zde platit kartou? Ne

Restaurace Piknik (OC ELAN)

Příklad menu: polévka cibulačka (k menu 18 Kč), vepřové nudličky Šuang-si (zelí, kapie, houby, zázvor, česnek, chilli, dezertní víno), rýže (109 Kč)

Zeleninové lečo s klobásou a vejci, chléb (99 Kč)

Čas poledního menu: od 10 do 19 hodin, so 10 - 14 hodin

Adresa: Dlouhá třída, OC ELAN. 860/1a

Otevírací doba restaurace: po - pá 10 - 19 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano

Restaurace Globus

Příklad menu: polévka zelná slezská anebo uzená s masem a kroupami (32 Kč), 150g Sekaná pečeně globus se sázeným vejcem, vařené brambory (89 Kč). 150g Kuřecí výpečky, dušený špenát, bramborové knedlíky (109 Kč)

Čas poledního menu: od 10 do 14 hodin

Adresa: U Skleníků 1490/24

Otevírací doba restaurace: po - ne 7.30 - 20 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano

Jídelna, cukrárna, lahůdky DIKEDO

Příklad menu: polévka k menu italská s tarhoňou (polévky – hrstková, krupicová, hov. vývar 30 Kč), smažený karbanátek, bram. kaše, okurek (125 Kč), francouzské brambory, okurkový salát (125 Kč), kuřecí závitek (niva + špenát) brambor (125 Kč)

Adresa: Dlouhá 44, OC PERMON

Otevírací doba restaurace: po - pá 8 - 17, so 8 - 14 hodin

Dá se zde platit kartou? Ano