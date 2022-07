Z výpovědí podvedených lidí, kteří se poté, co zjistí, že byli podvedeni, obracejí na policii, už vyšetřovatelé znají nejčastější scénář takového podvodu.

„Pachatel volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený účet a nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To znamená, že používají napodobeninu čísla banky, případně policie. Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poškozeného na falešného policistu, který doporučí s bankéřem spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vložené peníze,“ vypráví policejní preventista Miroslav Kolátek.

Pro dokreslení zmínil nedávný případ z Ostravy, kdy podvodník donutil ženu v rámci „ochrany jejích peněz“ vybrat ze svého účtu 200 tisíc korun. „Kdyby jenom to! Žena si na jeho doporučení navíc narychlo sjednala půjčku ve výši 300 tisíc korun a vše vložit osobně do bitcoinmatu. Všechny peníze skončily na účtu podvodníka,“ líčí.

Doba nahrává podvodům

Byť se někomu může zdát takový scénář „přitažený za vlasy“, podle policistů je to bohužel realita. A v poslední době poměrně častá. „Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik desítek či stovek tisíc korun,“ dodává Kolátek. Lidé se bojí o své peníze, které vlivem inflace ztrácejí na hodnotě a tak se ohlížejí po investicích. Bohužel, padnou do spárů teď nesprávných lidí. Miroslav Kolátek potvrzuje,že takových typů podvodů poslední dobou velmi přibylo.

Policisté proto v médiích, ve spolupráci s bankami, prostřednictvím webových stránek i na sociálních sítích před varují před podvodnými telefonáty údajných bankéřů či policistů. Jeden takový je umístěn na webu Policie ČR a jmenuje se: Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky.

Nikomu nesdělovat jakékoli své údaje!

Co dělat, aby se člověk podobným situacím, kdy se jej podvodníci snaží sofistikovaně okrást, vyhnul? „Nereagovat,“ radí policejní preventista Kolátek. Vysvětluje, že banky se takto nechovají, tak zásadní finanční operace se svými klienty takto po telefonu neřeší.

Další obranou proti podvodníkům je nesdělovat nikomu údaje ke svému internetovému bankovnictví, své platební kartě, ani ke své osobě. „Pachatelé jsou schopni napodobit nejen telefonní číslo banky, ale také e-maily, tak že jednoznačně doporučujeme nereagovat na žádné výzvy typu: „Vyberte své peníze“, „Převeďte své peníze na zabezpečený účet“ a podobně,“ říká policejní preventista.