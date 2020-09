Město převezme polikliniku a plánuje její modernizaci. Chce tak vytvořit dobré zázemí pro současné i budoucí nájemníky. „Čekají nás je velké investice. Připravujeme na to projekty, abychom modernizaci mohli alespoň částečně zaplatit z dotací. Budova potřebuje nová okna, střechu, zateplení i novou fasádu,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf.

V dalších etapách se plánují investice uvnitř budovy. Veškeré peníze z nájmů mají být použity zpětně do investic v této budově.

Primátor Wolf dodal, že snahou města bude udržet tam stávající nájemníky a současně přilákat nové. „Je to důležité zdravotnické středisko v našem městě. I proto chceme jejímu provozu dát takzvaně štábní kulturu a budeme se snažit ji naplnit tak, aby tam lékaři a nájemci cítili co nejlépe. Prostory budou k dispozici jak lékařům, tak všem, kdo působí v oblasti zdravotnictví.

Zpráva o převodu polikliniky na město potěšila například Marcela Krhovjáka, který má jako klinický logoped v budově pronajaté prostory pro ambulanci. „Jsme rádi, že budovu bude provozovat město, a hlavně že plánuje modernizaci. Budova to potřebuje,“ říká Marcel Krhovják. S primátorem už prý na toto téma mluvili. „Pokud město dodrží, co slibuje, například, že nebude zvyšovat nájem, bude to fajn,“ dodal.

Od kraje peníze nepřišly

Budova je v původním stavu z roku 1994 bez jakýchkoliv investic. To byl ostatně jeden z důvodů, proč se kraj chtěl polikliniky zbavit. Původně sliboval investice, pak budovu ji nabízel soukromému investorovi. To však vyvolalo vlnu nevole jak na radnici, tak mezi nájemci. Nakonec proto z prodeje sešlo.

Ještě před dvěma lety přitom karvinští zastupitelé převod polikliniky pod město odmítli. „To ale proto, že nám kraj chtěl budovu za desítky milionů prodat. Dnes je jiná situace, podle mne ta nejlepší, jaká mohla nastat,“ řekl Deníku letos v červnu náměstek primátora Miroslav Hajdušík.

Také nezávislý zastupitel Antonín Barák tuto transakci vítá. "Je to podle mě nejlepší řešení. Věřím, že pokud bude správcem budovy město, bude zajištěno efektivní fungování a nebude tam docházet k nečistým věcem," věří Barák.