Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák při fotografování pro Deník, 23. února 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pro mě byl tento výsledek předvídatelný, byť jsem očekával, že paní Nerudová získá více procent hlasů. O dvou postupujících do druhého kola však nebylo pochyb. Nepřekvapilo mě nic celorepublikově ani v regionu, pořád se to nese v rytmu, jaký známe i z jiných voleb. Tam je však podíl faktoru „antibabiš“, který je ve společnosti už několik let, výrazně silnější. Úžasný výsledek je pro mě samotná volební účast – čím více lidí bude chodit volit, tím lépe. Není to jako u senátorů, které volí několik tisíc lidí, jasně to dokládá mandát kandidátů a posléze i odráží sebevědomí vítěze. Co se týče mé volby pro druhé kolo, držím své stanovisko, neměním náladu, podle toho, jak fouká vítr. Jsem a zůstanu konzistentní ve volbě generála Pavla.