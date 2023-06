Češi, kteří jezdí za nákupy do Polska, mají důvod k radosti. Polská vláda v pondělí oznámila, že prodlouží platnost nulové daně z přidané hodnoty u základních potravin do konce roku 2023.

Ilustrační snímek. Češi jezdí za levnějšími potravinami za hranice do Polska. 25. února 2023. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Nulová daň měla původně platit od loňského února půl roku, pak do konce roku 2022, posléze do konce letošního června.

Jak Deník zjistil, na svém facebookovém profilu oznámil prodloužení nulové daně sám polský premiér Mateusz Morawiecki. „Paliva, energie, potraviny – všechny tyto klíčové kategorie pokryly štíty, které chrání Poláky před zdražováním. Snižujeme daně všude tam, kde je to možné, tak aby polské rodiny platily co nejméně,“ napsal Morawiecki na svém FB profilu.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller v pondělí řekl, že polská vláda věří, že sazba snížená na nulu pomáhá zemi vzdorovat inflaci. Dodal, že z hlediska inflačních vyhlídek je to dobrá zpráva. „Inflace oproti únoru jednoznačně klesá. V květnu byla 13 procent a doufáme, že v posledních měsících roku bude jednociferná,“ řekl mluvčí vlády.

Dobrá zpráva je to pro Poláky, kterým by se v případě neprodloužení tohoto protiinflačního opatření od července daň na potraviny automaticky zvedla na pět procent, čímž by zdražily některé produkty.

A pozitivně tuto informaci přijmou i Češi, kteří si v poslední době zvykli jezdit do Polska nakupovat častěji než třeba v minulých letech. Jen nákupy základních potravin je vyjdou řádově o stokoruny levněji než v Česku. Když se k tomu přidají levnější stavební materiály, nábytek a momentálně sice ne, ale v některých obdobích i pohonné hmoty, jsou pro Čechy nákupy v Polsku výrazně levnější.