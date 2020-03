Telefonní linky, kde se potřební lidé dozvědí potřebné informace, zřizují některá města na Karvinsku. Deník přináší jejich přehled.

Rouška. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ František Kuba

603 433 470. Toto je číslo kontaktní linky pro Český Těšín, kterou zřídila radnice a je přednostně určena pro občany umístěné v karanténě z důvodu COVID-19, kteří nemají možnost zabezpečení donášky potraviny do míst svého pobytu a nemají ani osobu blízkou, která by to mohla udělat za ně.