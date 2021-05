Rozvolnění na Karvinsku: Otevřené obchody a před nimi fronty, někde i kolony

/FOTOGALERIE/ Ještě v neděli bylo parkoviště u Obchodního centra Korso Karviná poloprázdné, větší část obchodů zavřená… Střih. V pondělí dopoledne je parkoviště téměř zaplněné, vypadá to, jako by se člověk vrátil na začátek roku 2020, před příchodem koronaviru. Ne, že by lidé vzali obchody, do kterých téměř pět měsíců nemohli, přímo útokem, ale bylo jich dost.

V pondělí se otevřely obchody. Před některými prodejnami s oblečením se tvořily fronty. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Jelikož do prodejny smí najednou jen omezený počet zákazníků, například před prodejnami levného textilu a všemožného jiného zboží, se tvoří fronty. „Tušila jsem, že tu bude plno lidí, ale dcera mě prosila, ať jí něco určitého koupím, takže kupuju pro ni i pro sebe,“ prozradila Marie Branná ve frontě před prodejnou Kik. Tragická nehoda na tahu Karviná - Ostrava. Motorkář nepřežil střet s dodávkou Přečíst článek › Ranní nápor zákazníků potvrdili všichni – prodavači oblečení, obuvi, sportovního zboží a potřeb, majitelé opravny bot nebo svatebního salonu. „Nápor? Teď, jak vidíte, ani ne. Ale dopoledne tady byl fičák. Hlavně muži si přišli kupovat džíny a trika,“ říká mi prodavačka v butiku se značkovým oblečením v havířovském OC Elan. Fronty, dopravní zácpa u Kauflandu V obchodní zoně u havířovského Kauflandu a hobbymarketu OBI, pomalu nebylo k hnutí. Řada aut, která chtěla ze zóny odjet, byla kvůli červené na semaforu tak dlouhá, že se na cestu nebylo možné dostat z bočních parkovišť. A opět fronty, hlavně před prodejnami s levnějším oblečením. Pondělní nehoda na Karvinsku: Sedmnáctiletý motorkář je těžce zraněný Přečíst článek › Spokojená s prvním dnem po otevření byla i manažerka OC Korso Karviná Monika Poledníková. „Jsme spokojeni, takový zájem jaký byl, jsme čekali. Doufáme, že už nebudou žádné zákazy a provoz centra poběží normálně,“ uvedla v pondělí odpoledne pro Deník. Dopoledne, jako už dlouho ne, zažili v pondělí manželé Paškovi, majitelé brašnářství a opravny obuvi v Karviné-Hranicích. „Ráno přišlo hodně lidí. Nosili boty, tašky, a peří k čištění,“ říká mi Jarmila Pašková. VIDEO: Realizace parkoviště u letního kina v Havířově je v plném proudu Přečíst článek › Čtyřměsíční půst mají za sebou, a doufají, že nebudou muset zanedlouho zase zavřít. Už tak je jejich živnost sotva uživí. Před nějakou dobou dokonce zvažovali, že s ní úplně skončí. „Nejhorší je, že nás vláda zavřela v období, kdy máme nejvíc práce. Tedy od října do dubna. Léto je pro nás plonkové, musíme si na celý rok vydělat od podzimu do jara. V létě lidé nosí lehké boty anebo sandály, podpatky neopravují, takže my nemáme zakázky,“ říkají.