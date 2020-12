Co na rozhodnutí, díky němuž by lidem z jejich výplat mělo zůstat víc peněz, ovšem méně dostanou obce, vedení radnic říká?

Wolf: Celé je to nepřipravené

Pokud zákon podepíše prezident, některé obce přijdou o desítky milionů korun do svých rozpočtů.„To, co schválila Poslanecká sněmovna, bude pro města a obce daleko větší tragédií než výpadky v souvislosti s koronavirem. Pokud by tato poslanecká verze prošla, tak v případě Bohumína budou daňové příjmy o zhruba 60 milionů nižší a navíc hrozí, že to bude trvale. Jednou snížené daně totiž už nikdo tak rychle nezvýší a zákon žádnou avizovanou dvouletou platnost neobsahuje,“ láteří starosta Bohumína a senátor za ČSSD Petr Vícha. Právě senátoři mohou rozhodnutí poslanců ještě zvrátit.

Karvinský primátor Jan Wolf (ČSSD) se s tímto krokem v žádném případě neztotožňuje. „Pro obce i kraje by daný krok mohl znamenat zásadní výpadek v příjmech a obrovské problémy při sestavování rozpočtů. Byly by zásadně ohroženy nejen jednotlivé investice ve městech a krajích, ale také jejich běžný chod. Celé mi to přijde nepřipravené a vzhledem k důležitosti tohoto zákona i trochu nedůstojné, aby se o něm hlasovalo ve dvě hodiny ráno. Jsem pro každý návrh, který občanům finančně pomůže, ale musí být domyšlený tak, aby v konečném důsledku neměl naopak negativní dopad pro nízkopříjmové pracující rodiny a seniory,“ říká Jan Wolf.

Bělica: Pokud dá vláda kompenzace, je to v pohodě

Pro jeho kolegu z Havířova je prý informace o snížení daní a ponechání je lidem v peněženkách pozitivní zprávou. „Druhá věc je, jakým způsobem mají kraje a obce zajistit fungování samosprávy a servisu, který lidem za ty daně zajišťují. Pokud ale obce a kraje dostanou peníze kompenzovány například formou investičních pobídek anebo nějakých dotací do investic, nemám s tím problém,“ tvrdí primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

Starosta Stonavy a senátor za hnutí ANO Ondřej Feber konstatoval, že tento nástroj musí v Senátu doznat zásadních změn. „Budu se o to ze všech sil snažit, i když bude obtížné najít kompromis mezi zájmem posílit příjmy všech skupin obyvatelstva a snahou zmírnit bolestivé krácení rozpočtů obcí, které by původní znění přineslo. Pokud je zbavíme části příjmu, bude to mít citelný dopad nejen na jejich fungování, ale také nepřímo na občany. Zhorší se servis, budou mít méně prostředků na údržbu infrastruktury, na základní školy,“ říká senátor Ondřej Feber, který je rozhodně nesouhlasí se zrušením superhrubé mzdy a současným navýšením slevy na poplatníka na 34 125 korun ročně.

Na investice si možná budou muset vzít úvěr

Starosta Těrlicka Martin Polášek vyčíslil, že zrušení superhrubé mzdy a tedy nižší příspěvek od státu by jeho obci vzalo asi šest milionů korun.

„Doufám, že se schválí senátní návrh na kompenzaci obcím,“ říká a dodává, že obec už má na rok 2021 hotový návrh rozpočtu a máme naplánované investiční akce, takže není prostor na šetření. „Prostě ty peníze musíme zajistit i za cenu čerpání úvěru,“ říká Polášek.

Starostka Doubravy Dáša Murycová vnímá rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy za populistický krok v době, kdy obce mají připraveny rozpočty a toto rozhodnutí značně ovlivní příjmy v následujícím roce. Zatím nedokáže odhadnout, o kolik se sníží příjmy obce v důsledku tohoto rozhodnutí.

„Máme připravenou finanční rezervu pro rozvojové projekty obce, v případě nutnosti bude jejich realizace odsunuta do finančně příznivějšího období,“ dodává Murycová.