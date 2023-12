Havířovská nemocnice otevřela zbrusu nové prostory v rámci své porodnice – oddělení šestinedělí, které respektuje nejnovější požadavky na přístup k péči o matku a dítě moderní doby.

Havířov, nemocnice, otevření modernizovaného oddělení šestinedělí. 1. 12. 2023 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Po narození pobyt doslova jako v hotelu nabízí dětem i maminkám nově zrekonstruované prostory poporodního oddělení havířovské nemocnice. Pokoje s vlastním sociálním zázemím, komfort, soukromí, televize, možnost trávení prvních okamžiků s dítětem také pro otce či sourozence.

„Nebojím se říct, že je to tady jako v pětihvězdičkovém hotelu. Máme z toho radost, jeto krásný restart našeho oddělení,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Michal Mrózek.

Nové oddělení šestinedělí se nachází tam, kde kdysi bývala gynekologie, která je nově součástí oddělení porodního, které je v sousedství na patře. Nabízí sedm dvoulůžkových pokojů a tři nadstandardní jednolůžkové rodinné pokoje. Celková kapacita oddělení je 17 lůžek. Prostory spojují komfort a moderní design, na kterém pracoval celý designerský tým, složený z profesionálů z oblasti zdravotnictví, architektury a stavebnictví. První rodičky by v nových pokojích mohly nocovat ještě do Vánoc.

Čerstvá snídaně na přání

Maminkám budou, stejně jako doposud, nabízeny rautové snídaně, celodenní mléčná vitrína, nabídka ovoce a zeleniny pro výrobu smoothie.

„Jako novinku máme nabídku teplých snídaní, kterou bude pro maminky každé ráno připravovat kuchař z nemocničního stravovacího provozu. Klientky se tak mohou, mimo již zavedené teplé kaše z denní nabídky, těšit na čerstvé vaječné omelety, palačinky nebo lívance,“ řekla vedoucí stravovacího provozu havířovské nemocnice Pavla Vránová.

Cílem podle ní je, aby rozšířená nabídka o teplé snídaně podpořila rychlé zotavení žen po porodu a nastartování laktačního režimu.

Havířovská porodnice se v posledních letech stala velmi oblíbenou i za hranicemi města či kraje. „Za poslední čtyři roky jsme ušli obrovský kus cesty v přístupu k rodičkám, jejich porodním přáním a plánům. Díky tomu se naše porodnice stala velmi oblíbenou, což kromě rodiček z celé Moravy dokazují i narůstající čísla rodiček z Polska a ze Slovenska. Co nám ale chybělo byl tzv. hotelový komfort, což se s otevřením nového šestinedělí zásadně mění. Naše novopečené maminky se tak dočkají takového pohodlí na novém oddělení, pro které si troufnu říct bude platit motto: Porodnice, kde se nadstandard stává běžným standardem,“ uvedl ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.

V loňském roce se v Havířově narodilo přes 1000 dětí, letos to podle primáře Mrózka na překonání tohoto počtu nevypadá. Nicméně s nárůstem počtu porodů v posledních letech se tu a tam vyskytly potíže s kapacitou oddělení. „V nových podmínkách by to mělo být naprosto pohodlně zvládnutelná. Myslím, že dnes bychom dokázali zvládnout až 1400 porodů za rok,“ dodal ředitel nemocnice.