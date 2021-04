Město spustilo pro své obyvatele novinku v podobě elektronické služby nazvané Portál občana, která umožňuje hradit poplatky z pohodlí domova. Z testovacího prostředí přešel systém během dubna do ostrého provozu. Lidé přes něj mohou do konce tohoto měsíce zaplatit poplatek za psa.

Bohumín. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Během prvních dnů ostrého provozu se do portálu přihlásily desítky Bohumíňáků, řada z nich už i zaplatila on-line. Všechny platby proběhly úspěšně a jsou spárovány. Kdo má o tuto službu zájem, může přes ni ještě tento týden uhradit poplatek za psa, jehož splatnost je do konce dubna. Do systému se lze přihlásit několika způsoby včetně toho, který jsou lidé zvyklí používat pro internetové bankovnictví,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.