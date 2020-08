Potkani, kočky a holubi už štěstí u popelnic nenajdou. Havířov chystá deratizaci

Město čeká na podzim velká očista. V plánu je speciální celoplošná deratizace, která by měla proběhnout mezi říjnem a listopadem tohoto roku a povinně by se do ní měli zapojit všichni vlastníci nemovitostí ve městě.

Potkan. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Důvod? Přemnožení hlodavci, kočky a holubi. „Nejen mírné zimy v posledních letech, ale také přístup některých lidí, kteří vhazují zbytky jídla do kanalizací, zakládají černé skládky kolem kontejnerových stanovišť, případně na veřejná prostranství pokládají potravu pro zdivočelé kočky, holuby či jiná zvířata vytvořily vhodné podmínky pro přežití a množení potkanů ve městě,“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková. Přestože ve městě probíhá pravidelná běžná ochranná deratizace, jsou v některých částech města patrné známky přemnožení, což potvrdily nejen stížnosti a oznámení občanů města, ale i vlastní zjištění pracovníků magistrátu, kteří provádějí pravidelnou kontrolu. „Máme ve městě několik lokalit, kde je možné potkany vidět i za bílého dne. Jejich likvidace v rámci běžné deratizace nemá dlouhodobý účinek a proto je zde potřeba deratizaci provádět opakovaně. Proto jsme se rozhodli vyhlásit na podzim speciální celoplošnou deratizaci, která by mohla být účinnější“, vysvětlila Iveta Grzonková a dodala, že mezi nejdotčenější lokality v Havířově patří centrální část města, kde je hustější sít kontejnerových stanovišť a kanalizačních řádů. Kraj chce ve všech svých nemocnicích infekční oddělení Přečíst článek › O speciální ochranné deratizaci budou v září rozhodovat zastupitelé.

