Na zajímavou pouť vyrazí v sobotu 15. července více než 60 poutníků z české části Těšínska, ale také z Polska.

Jasná Hora v Polsku. | Foto: archiv

Zúčastní se totiž 31. ročníku Pěší pouti Zaolzie (Záolží) – Jasna Góra (Jasná Hora). Poutníci se vydají na šestidenní cestu, na které je doprovodí kněží a řeholnice. Do cíle dorazí ve čtvrtek 20. července. Na setkání s pěšími poutníky vyjedou také poutníci na kolech a autobusem.

TIP NA VÝLET: Toulky Beskydami aneb Po modré ke skalám v Dolní Lomné

Pěší pouť začne v sobotu v 6 hodin mší svatou v českotěšínském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši si účastníci převezmou poutnický balíček, utvoří organizovanou skupinu a vydají se na trasu. Před nimi bude v tu chvíli více než 160 kilometrů.

„Každý den se počítá s chvílemi odpočinku, ale také s noclehy ve spřátelených farnostech - v rodinách nebo ve společných místnostech. Během chůze poutníci poslouchají konference kněží, zpívají písně, modlí se, mají příležitost ke zpovědi nebo rozhovoru s knězem, ale také poznávají poutníky, kteří jdou kolem nich. Jazykově program pouti odráží povahu české části Těšínska, protože zaznívá jak polský jazyk, tak i český,“ přibližuje Tereza Ondruszová, členka organizační skupiny.

Ruina zámku na Karvinsku. Mělo tu být vzdělávací centrum, vedení obce nechce

Do cíle, tedy do Chrámu Matky Boží na Jasné Hoře v Čenstochové, což je nejvýznamnější poutní místo Polska, poutníci dorazí ve čtvrtek 20. července kolem 16.15 hodin. Zde je přivítá nejen zástupce otců paulínů, kteří se o chrám starají, ale také členové rodin poutníků a účastníci dalších forem této pouti, tedy cyklistické a autobusové. „Všichni se pak společně vydají do kaple Matky Boží na slavnostní mši svatou. Zájemci se budou moci zúčastnit také celonočního bdění u obrazu Černé Madony,“ upozorňuje Ondruszová.

Tato pouť má již mnoho let několik podob. Kromě pěší pouti se koná také dvoudenní cyklistická pouť, kdy poutníci vyrážejí z Českého Těšína ve středu 19. července a ve čtvrtek 20. července ráno vyráží autobusová pouť, jejíž účastníci stráví den v Čenstochové, přivítají pěší poutníky a další den se vydají na jiné poutní místo. Ti, kdo se z různých důvodů nemohou zúčastnit ani jedné podoby pouti, zůstávají doma a podporují poutníky duchovně, modlitbou.

Řidiči, pozor! Oprava silnice změní průjezd okrajem sídliště Karviná-Ráj

„Pěší putování z české části Těšínska k Černé Madoně má již svou dlouholetou tradici. Vše začalo v roce 1991, kdy manželé Jadwiga a Franciszek Frankovi uspořádali první pěší pouť. Od té chvíle se skupina poutníků každý rok, kromě posledních dvou let, kdy platila omezení spojená s covidem, vydává na poutní cestu. V roce 2016 se pak dala dohromady skupina, která převzala štafetu organizace pěších poutí. Na čele této skupiny stojí dcera zakladatelů tradice, Jolanta Bubík,“ objasňuje Tereza Ondruszová.