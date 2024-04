Těžce popálení zůstali při požáru v panelovém domě v Karviné dva muži středního věku. Skončili ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Hned tři týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly ve středu 3. dubna odpoledne u požáru v panelovém domě v Karviné. Krajské zdravotnické operační středisko přijalo informaci tři minuty před třináctou hodinou a na místo vyjely lékařský a zdravotnický pozemní tým. Ke vzletu byl vyslán také vrtulník letecké záchranné služby.

První posádka byla u postižených během pěti minut od převzetí výzvy k zásahu.

Ostudy Karviné, 7. díl: Bývalou školu v Darkově dnes obývají bezdomovci

„Záchranáři ošetřovali dva muže středního věku, které převzali od hasičů. Oba utrpěli závažné popáleniny na povrchu těla, stejně jako popálení dýchacích cest. Posádky jim zajistily vstup do kostní dřeně a žíly, uvedly pacienty do umělého spánku, zaintubovaly jejich dýchací cesty a převedly je na umělou plicní ventilaci. Po prvotním ošetření popálených ploch a dalších opatřeních byli muži transportováni do ostravského popáleninového centra. Jednoho přepravil vrtulník, druhého pozemní tým ZZS,“ informoval Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MS kraje.

Zásah zdravotníků v Karviné.Zdroj: se svolením ZZS MSK