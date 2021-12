Bohumín už má v plánu nabídnout 39 zasíťovaných parcel v centru města, prvních dvanáct z nich pustí do prodeje formou licitace už za šest týdnů. Rozhodli o tom na svém posledním letošním zasedání místní zastupitelé. Vyvolávací cena za metr čtvereční je 1 089 korun.

„Zejména mladí lidé mají stále větší zájem o koupi domů a pozemků. Pandemie tento trend ještě výrazně urychlila. Proto jsme připravili investiční projekt na přípravu nevyužité plochy za supermarketem Albert, kde vznikne nová rodinná zástavba devětatřiceti domků. Její dominantou bude odpočinková zóna s vodní plochou, parčíkem a dětskými hřišti. Rozhodli jsme se prodávat parcely postupně, jako první se bude licitovat dvanáct pozemků, které se nacházejí v místech bývalé bytové kolonie,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. Jak podotkl, součástí nové obytné zóny bude kompletní infrastruktura, veřejné osvětlení a inženýrské sítě, lokalitou povedou chodníčky i cyklostezka.

Pozemky pro stavbu rodinných domů jdou do prodeje.Zdroj: Jana Končítková

Město stanovilo vyvolávací cenu parcel na 1 089 korun za metr čtvereční. Každý pozemek je jedinečný, proto i jejich rozloha je rozdílná. Nejmenší z těch aktuálně nabízených má 743 metrů čtverečních, největší pak 1 272 metrů čtverečních. Od toho se odvíjí i celková vyvolávací cena, která u nejmenšího pozemku začíná na 809 tisíci korunách. „Když se podíváte na nabídku pozemků v regionu, velmi často jde o lokality, které jsou poměrně dost vzdáleny od centra obce či města. My jsme připravili parcely v samém centru Bohumína. Pěšky lze za pár minut dojít na autobusovou zastávku, do obchodu, restaurace, do školy či školky,“ popsal výhody pozemků Vícha.

Vedení města se netají tím, že do projektu vkládá naději na zmírnění poklesu počtu obyvatel. „Přestože v Bohumíně není tento pokles dramatický, tak nám populace stejně jako v ostatních městech bohužel stárne a obyvatel postupně pomalu ubývá. Přitom město má obrovský potenciál pro rodiny s dětmi. Máme tu kvalitní školy, mimořádně pestrou nabídku zájmových a sportovních kroužků, aquacentrum, obří hobbypark. Rodiče se zase díky dobré dostupnosti okolních měst autem i hromadnou dopravou mohou spolehnout, že se do zaměstnání dostanou za krátkou dobu,“ podotkl místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Jak dodal, investiční akce města na proměnu nevyužité plochy si vyžádá přes 60 milionů korun, projekt podpořilo i Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 3,1 milionu korun.

Přestože dokončení celého projektu nové obytné zóny v lokalitě Petra Cingra je plánováno až na podzim příštího roku, radnice chce dát lidem možnost koupit si pozemek s předstihem, aby si mohli připravit projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu a zajistit si jeho financování. Licitace dvanácti parcel se uskuteční postupně 24., 25. a 26 ledna v přízemí radniční budovy B. Účastnit se jí mohou pouze fyzické osoby.

Dražba bude probíhat tak, že každý účastník předloží licitátorovi svůj úvodní návrh kupní ceny za celý pozemek. Následný minimální příhoz je 5 tisíc korun, maximální pak 50 tisíc korun. „Zájemci najdou na našich webových stránkách v sekci Radnice podrobné informace o jednotlivých pozemcích a podmínkách licitace včetně všech závazků, které vyplynou z následné koupi parcely. Tím nejzásadnějším je dodržení termínu výstavby rodinného domu, který je stanoven na 5 let od uzavření smlouvy,“ informoval vedoucí majetkového odboru bohumínské radnice Jan Przeczek.