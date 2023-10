Policisté obvodního oddělení Karviná 7 prověřují okolnosti přečinu podvodu ve stadiu pokusu, k němuž došlo o prázdninách v Orlové.

Poznáte lidi z videa? | Video: se svolením PČR

„Ke skutku dle oznámení poškozené ženy došlo v druhé polovině srpna letošního roku. Dosud neznámý pachatel si měl opatřit její osobní údaje včetně fotografie a sjednat si úvěr na více než deset tisíc korun u společnosti, která tyto služby poskytuje. Na tuto částku si měl následně objednat mobilní telefon a zboží se měl pokusit vyzvednout v jedné prodejně s elektrospotřebiči v Orlové, což se mu nepovedlo,“ informovala úvodem Daniela Vlčková z Policie ČR.

Pro dosažení účelu trestního řízení policisté v souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při ztotožnění možných svědků z videa. Oba jsou ve věku zhruba okolo 25 – 35 let, žena měla dlouhé tmavé vlasy sepnuté do copu, na sobě světlé kalhoty, bílé tílko a přes rameno pověšenou kabelku (ledvinku). Tmavovlasý nakrátko ostříhaný muž byl oblečen do světlých kraťasů a modrého trika s krátkým rukávem.

„Každá informace související s tímto činem může přispět k jeho objasnění. Pokud máte jakoukoli informaci k ženě nebo muži na videu, sdělte ji prosím na nepřetržitou bezplatnou telefonní linku 158, případně na telefon 974 734 771 nebo 596 342 333,“ poděkovala svědkům za případnou spolupráci Daniela Vlčková.