Pozor na divočáky v lesích na kraji města

Lidé navštěvující lesy v okolí Havířova by měli být na pozoru. V posledních dnech se tam pohybují divočáci.

Divoké prase - ilustrační foto. Foto: Deník

Několik kusů bylo pozorováno v lesích za bývalým Dolem Dukla. Zkušenost mají i hledači „pokladů“, kteří procházejí lesy s detektory kovů. „Před chvílí jsme jednoho vyplašili. Byl od nás asi 20 metrů. Utekl dále do lesa,“ popsali dva muži.

Dva divočáky mohli sledovat lidé v lese za Jelenem nebo na kraji šumbarského sídliště Zadky. Divá zvěř tam hledala potravu jen několik metrů od panelových domů. V celém Pežgovském lese se přitom divočáků může pohybovat více.

„Je možné, že v této době procházejí a mohou se pohybovat i v obydlených oblastech. Určitě není dobré se k nim přibližovat. Člověk nikdy neví, jak se zachovají. Na pozoru by se měli mít především pejskaři, kteří by měli omezit vycházky do těchto lesů a už vůbec by neměli pouštět psy na volno,“ řekl havířovský myslivec Václav Přeček.

Video divočáků na kraji sídliště natočil například Tomáš Heinz. Zhlédnout ho můžete ZDE