Například na Opavsku může být ve vyšších polohách na silnicích nižších tříd zajetý sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. V Moravskoslezském kraji by podle meteorologů dnes za 24 hodin mohlo napadnout sedm až 15 centimetrů sněhu. Lidé by tak kvůli sněžení měli počítat s možnými komplikacemi.