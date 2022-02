Těšín dává zbořit most přes Ropičanku. Nový ale zatím nepostaví

Nové centrum má mít přibližně 19 tisíc metrů čtvereční obchodní plochy, 600 parkovacích míst a využita bude i střešní plocha o celkové velikosti zhruba dva tisíce metrů čtverečních. Podle zástupce firmy, které centrum vybuduje, by tam mělo trvale najít práci 300 až 350 lidí.Investor předpokládá, že by do roka mohl získat stavební povolení.

„Od toho se bude vše odvíjet. V dnešní době je obtížné stanovovat nějaké pevné termíny s ohledem na zdravotní situaci a vývoj cen stavebních materiálů. Otevření centra předpokládáme koncem roku 2025,“ dodal Rudolf Kamenický.

Vizualizace nového hobby marketu na volné ploše za kovonským mostem.Zdroj: rk3.cz