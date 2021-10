Parlamentní volby na Karvinsku vyhrálo hnutí ANO. Souhrnným výsledkem 38,61 zvítězilo ve všech obcích okresu. Na druhém místě se napříč střídá koalice SPOLU a SPD. SPOLU získalo v okrese 15,37 a SPD 14,87 procenta hlasů.

Koalice Pirátů a Starostů získala 9,24 procenta. Podle okresních výsledků by se do Parlamentu dostala i ČSSD, která získala 6,17 procenta. Celorepublikově to ale na postup do sněmovny nestačilo. Jistým překvapením je neúspěch komunistů, kteří na Karvinsku získali pouze 4,55 procenta. Jen o málo víc získala Přísaha Roberta Šlachty – 4,61 procenta.

Jana Pohludková, předsedkyně Okresního výboru KSČM, mluví o obrovském zklamání. „Počítali jsme, že se do sněmovny dostaneme. Ale nevzdáváme se. Toto všechno přinese jednání jednání na úrovni strany. Nepředpokládám, že se strana rozpadne. Budeme chtít napravit tento výsledek,“ tvrdí Pohludková.

Lídr SPD v Moravskoslezském kraji Tomio Okamura je s výsledkem, kterého jeho hnutí v kraji dosáhlo, spokojen. „Získali jsme celkem přes půl milionu hlasů, což je přibližně stejně jako v minulých volbách. Moc bych za to chtěl našim voličům poděkovat. Je evidentní, že voliči jsou s naší prací spokojení,“ řekl Deníku Okamura.

Počet poslanců, kteří dosud reprezentovalo Karvinsko, se z šesti zredukoval na tři. Dva staronoví poslanci Josef Bělica a Andrea Babišová – jsou z hnutí ANO. Nováčkem v poslanecké lavici bude Petr Letocha z koalice Piráti a STAN. „Jsem šťastný, že vyhrálo SPOLU, že dostanou svých závazků a že dostávají šanci demokratické strany,“ řekl Deníku Letocha.

Nejlepšího výsledku dosáhlo hnutí ANO v Karviné, kde získalo přes 45 procent hlasů. V Orlové přes 40 procent, v Havířově 38,14 %, v Bohumíně 35,78 % a v Českém Těšíně 32,78 %. Volební účast na Karvinsku byla 55,54 procenta, o téměř čtyři procenta vyšší než v roce 2017.