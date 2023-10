Nová zubní klinika, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.

Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce. | Foto: se svolením Lukáše Kanii

„Na jednu stranu máme pocit zadostiučinění. Ukázali jsme, že pokud skutečně chcete nějaký vážný problém řešit, tak to jde. Na stranu druhou je pro nás nepochopitelné, z jakého důvodu stát problém s dostupností stomatologické péče v České republice přehlíží. Nám se za poslední rok ve spolupráci s naší městskou nemocnicí podařilo zajistit adekvátní prostory, lékaře i vybavení,“ uvedl starosta města Bohumína Petr Vícha.

Jak připomněl, celou investici platilo město ze svého rozpočtu. Nákup zubařského vybavení a stavební úpravy budovy, v níž dlouhá léta sídlila veterinární ambulance, si včetně vybudování nového parkoviště u kliniky vyžádaly více než 22 milionů korun. „V objektu jsme museli kompletně vyměnit rozvody vody a kanalizace, udělat nové elektrorozvody, vyměnit radiátory. Rekonstrukce zahrnovala i vybudování nových příček, podlah, omítek a podhledů. Došlo i na opravu štítové stěny fasády. Vnitřní komfort zajistí nové úsporné osvětlení a klimatizace“ popsal místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce.Zdroj: se svolením Lukáše Kanii

V Bohumíně budou v nové ambulanci ordinovat dvě lékařky a jeden lékař. Jedna ze stomatoložek už ve městě několik měsíců ošetřuje pacienty v provizorních prostorách místní polikliniky. Stejně jako její kolegy i ji čeká v nejbližších dnech stěhování. Nová dentální klinika disponuje kromě tří ordinací i centrální recepcí s čekárnou a prostory pro dentální hygienu. Předregistraci pacientů spustila Bohumínská městská nemocnice, která dentisty zaměstnává, už na začátku letošního roku. Využilo jí 16 tisíc lidí, z toho 4,5 tisíce přímo z Bohumína. Kapacita kliniky se tak zaplnila ještě před jejím skutečným otevřením.

I přes vysokou vstupní investici je pro dvacetitisícové město zásadní, že se část jeho obyvatel znova dostane do systému stomatologické péče, aniž by kvůli tomu bylo nutné ujet desítky kilometrů. „Tisíce Bohumíňáků přišlo v průběhu posledních let o zubaře v místě bydliště. Původní lékaři odešli do důchodu a náhrada v regionu zoufale chybí. Stát necítí potřebu lidem pomoci, proto jeho povinnosti suplují obce, bohužel nejen v tomto případě,“ konstatoval Vícha.