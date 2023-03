Do Karviné přijede prezident Petr Pavel. Bude i fárat

Slib, který dal, dodrží. Nový prezident Petr Pavel poprvé od své předvolební kampaně navštíví Ostravu a Karvinou. Po zahraničních cestách na Slovensko, do Polska a do Německa vyrazí 28. a 29. března do Moravskoslezského kraje.

Návštěva Petra Pavla v Ostravě, 19. ledna 2023. | Video: Součková Kateřina