Karel Kula.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekKarel Kula, bývalý fotbalový reprezentant, sportovní funkcionář, zastupitel města Český Těšín: Myslím si, že až čas ukáže, jaký bude Petr Pavel prezident. Ale upřímně, po panu Zemanovi tam bude každý lepší. Já volil Petra Pavla. Myslím si, že vedl slušnou kampaň, což možná i ovlivnilo lidi, kteří nebyli ve druhém kole rozhodnuti. U Andreje Babiše se mi nelíbilo, že se neustále vymlouval, jak jsou všichni proti němu. Nenašel jsem u něj nic, co by mě přesvědčilo, abych mu dal hlas. Novému panu prezidentovi bych vzkázal, aby navázal na to, co Václav Havel po revoluci začal, myslím například morální osvětu a snahu o očistu. Chci věřit, že nový pan prezident nezklame důvěru voličů, kteří mu dali hlas. Já sám očekává, že bude v čele státu důstojně reprezentovat a že si získá respekt jak u našich občanů, tak i v zahraničí. Zklidnit rozpolcenou společnost po po volbách bude těžké, ale měl by lidem naznačit, kterým směrem půjde, a přesvědčit je a ukázat, že vše půjde k lepšímu.

Daniel Stavárek.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekDaniel Stavárek, děkan Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné

Petr Pavel na Hradě je asi ta nejlepší možná volba. Já v prvním kole volil Danuši Nerudovou, ale tentokrát jsem dal hlas Petru Pavlovi. Jako novému prezidentovi mu přeji, aby se nadále držel důstojného stylu vystupování, který jsme viděli během předvolební kampaně, a aby vsadil na slušnost, naslouchal i lidem s odlišnými názory a vrátil prezidentskému úřadu důstojnost. Co od něj očekávám? Maximálně prozápadní směřování naší země, aktivní úlohu v rámci Evropské unie a NATO a obezřetnější přistup k dezinformacím z východní teritorií. Věřím tomu, že pokud se mu povede zvládnout prvních několik měsíců na Hradě bez problémů, dokáže tak získat úctu a respekt i u těch, kdo ho nevolili.

Ondřej Frydrych.Zdroj: se svolením Těšínského divadlaOndřej Frydrych, herec Těšínského divadla, Český Těšín

Já jsem s výsledkem voleb velmi spokojený, z čehož tedy plyne, že jsem volil Petra Pavla. Kampaň byla z mého pohledu velice vyhrocená, možná až zbytečně. Ta vyhrocenost šla z jedné strany. Z té, která nevyhrála. S přímou volbou jsem trochu „na štíru“, protože si nemyslím, že společnost je na to dostatečně vyspělá. Ovšem teď se ukázalo, jak se lidé ve vyhrocených situacích dokáží semknout a udělat výsledek dobrý pro Českou republiku. Důkazem toho seknutí je bezmála milionový rozdíl v počtu hlasů, které získal Petr Pavel a které Andrej Babiš.

Co očekávám od nového prezidenta? Že naplní, co prezentoval ve volební kampani a bude vystupovat takovým umírněným způsobem, jakým vystupoval až dosud, a aby společnost uznala, že to je lepší než populismus, který nás v posledních letech pohltil a byl prakticky na denním pořádku. Jak by měl prezident zklidnit společnost po volbách? Třeba tím, že bude předávat pravdu a nic nebude překrucovat. A když toto bude dodržovat, tak mu i ti, kteří ho nevolili, dají postupně za pravdu a on si je získá.

Zuzana Klusová.Zdroj: se svolením Zuzany KlusovéZuzana Klusová, sociální pracovnice, mediální konzultantka, zastupitelka MS kraje za Piráty, Karviná

Já jsem z výsledků voleb nadšená. Poprvé v životě zvítězil ten, koho jsem volila. Jsem plná emocí a doufám, že nový prezident má očekávání nezklame. Přála bych si, aby byl prezidentem všech a snažil se bořit barikády, které ve společnosti vznikají. Očekávám, že splní, co deklaroval a že se bude snažit společnost nerozdělovat, ale spojovat a zklidňovat.

Radek Podstawka.Zdroj: se svolením Radka PodstawkyRadek Podstawka, náměstek hejtmana pro dopravu (ANO), Karviná

Pan Pavel je vítěz demokratických voleb a já doufám, že nám neudělá ostudu. Přeji mu, ať mu slouží zdraví, a ať táhne republiku správným směrem. Věřím, že se mu to bude dařit a oproti dosluhujícímu prezidentovi bude Českou republiku ve světě skvěle reprezentovat.

Zdeněk Matušek.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekZdeněk Matušek, lékař, Havířov, senátor za ANO

Pokud jde o má očekávání od nového prezidenta, budu rád, když splní to, co deklaroval ve své kampani. A také, že bude prezidentem všech i těch, kteří k němu mají výhrady. Podle mne má šanci získat si lidi svým vystupováním a komunikací navenek. Rozhodně by se měl věnovat všem složkám státu, ne jen armádě, ale všemu, na čem stojí fungování státu, tedy lidem, veřejnosti nebo spolkům.

Stanislav Folwarczny. Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekStanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sport, kulturu a školství (SPOLU), Český Těšín

Petra Pavla jsem volil a doufám, že bude lidi sjednocovat a ne rozdělovat. Přál bych si, aby nyní zklidnil situaci v možná lehce rozpolcené společnosti, aby lidi sjednotil, protože nás čeká spousta věcí, jejichž řešení nebude jednoduché. Očekávám, že bude politikem, který bude vážit slova, nebude reagovat a vyjadřovat se ukvapeně a než něco řekne, vše si důkladně promyslí.

Ivo Vondrák..Zdroj: Deník/Lukáš KaboňIvo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje:

Budu mu říkat to, co jsem říkal i před kampaní. Společnost je poměrně výrazně rozdělená, byly vykopány hluboké příkopy a je třeba začít s jejich zahlazováním. V tom bude role prezidenta coby moderátora diskuse velmi důležitá. Popřál bych mu proto, aby se mu dařilo polarizovanou společnost vrátit zpět do situace, kdy si budeme více pomáhat a více se vzájemně respektovat.Velmi důležitá bude účast a komunikace s vládou i oběma komorami parlamentu. Je třeba vytvořit něco, co bych nazval zpětnou vazbou. Nesmírně důležitá bude nyní i úloha mezinárodní, která bude muset řešit problémy, jež máme. Velká úloha pro sjednocení polarizované společnosti bude na úrovni mediální komunikace. Je třeba vstoupit do současného mediálního prostoru s tím, že věci skutečně nejsou takové, jak byly prezentovány v negativní vyhrocené kampani. Bude na prezidentovi, aby vše vysvětloval. Musíme si říct, jak se věci mají. Abychom si uvědomili, že jsme součástí západního prostoru a hájíme demokratické principy. To je to hlavní, co jej bude čekat.

Jan Rafaj.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJan Rafaj, ředitel Heimstaden a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Nově zvoleného prezidenta jsem poznal už pár let zpět. Tehdy jsem s ním moderoval debatu se seniory v Karviné, Havířově a Ostravě. Následně přijal pozvání na snídani s podnikateli. Během covidu s nami řešil krizové řízení a navštívil několik podniků. Návštěvu podniků zařadil i do své návštěvy před týdnem. Čekám od něj, že projeví svůj zájem o odlehlejší regiony, bude je navštěvovat a naslouchat jim. Za Svaz průmyslu čekám, že bude firmy navštěvovat, podnikat s nimi exportní mise a oceňovat inovativní nápady. Nemám strach, že by se mu nedařilo lidi spojovat. Poznal jsem jej jako nekonfliktního, milého člověka se zájmem o druhé. Bude dobrým prezidentem a přeji mu mnoho dobrého.

Jan Lata.Zdroj: Deník/Gabriela StašováJan Lata, rektor Ostravské univerzity:

Tak jako většina našich občanů jsem rád. To, co Andrej Babiš předváděl poslední roky, bylo špatné, a co předváděl poslední dva týdny, bylo přímo děsivé. Jsem rád, že se na Hrad vrátí slušnost, noblesa, pravda, jednoznačná prozápadní politika a věřím, že nový prezident nebude společnost rozdělovat, ba naopak.