O něco déle, než původně plánoval, se zdržel prezident Petr Pavel na setkání spojeném s obědem na Zámku Fryštát, kam jej i s manželkou pozval primátor Karviné Jan Wolf.

Prezident Pavel v Karviné, setkání s lidmi z kultury a dalších oblastí, 29. března 2023. | Video: Januszek Tomáš

Namísto původně plánovaných devadesáti minut spolu mluvili o situaci ve městě a především o problémech, které ho trápí a jež bez pomoci státu město nevyřeší, přes dvě hodiny. „Pan prezident bedlivě poslouchal. Mluvili jsme o ukončení těžby, restrukturalizaci regionu, a měl jsem z něj pocit, že situaci zná,“ řekl primátor Wolf.

Na přetřes se dostalo například i téma sociálního složení obyvatel, nezaměstnanosti, rozpočtového určení daní, exekucí, anebo špatného nastavení sociální pomoci ze strany státu. Zatímco se prezident po skončení jednání se zástupci města přesunul do galerie na setkání se zástupci Iniciativy Dokořán, tajemník magistrátu Roman Nogol provedl první dámu prostorami zámku. „Prozradila mi, že je milovnicí historie, že v mládí v rámci brigád provázela na zámku ve Velkých Losinách,“ prozradil Deníku Nogol.

Do galerie se prezident po jednání na zámku vydal v doprovodu svých spolupracovníků pěšky a cestou přes náměstí vše sledovali lidé, kteří o jeho návštěvě věděli a přišli jej pozdravit. Přes mírné obavy, že se dočká pokřiků a nadávek, neboť se ocitl ve městě, kde více než sedmdesát procent hlasů v prezidentské volbě získal jeho protikandidát Andrej Babiš, k žádnému incidentu nedošlo.

V prostorách městské galerie v jednom z nově opravených historických domů mezitím na prezidenta netrpělivě čekalo 16 lidí, kteří se v Karviné pohybují a pracují v oblasti kultury, byznysu, školství anebo dalších aktivit ve městě. Tam byl prezident seznámen s tím, co vše se v Karviné v oblasti kultury, školství a inovací děje.

„Pan prezident se ptal, jak vnímáme pohled lidí z Prahy na tento region. Přiznal a zdůraznil, že z nějakých předchozích diskusí měl pocit, že se zdejší lidé domnívají, že na ně Praha zapomíná a zavrhla je. Ptal se na to, jak by on ze své pozice mohl podpořit změnu vnímání regionu v hlavním městě a Čechách obecně,“ prozradil Michael Sikora, zástupce Iniciativy Dokořán, což je spolek, který v Karviné pořádá kulturní, volnočasové a charitativní akce či provozuje kavárnu.

Podpisy i fotografování

Při závěrečném setkání s novináři prezident zopakoval, že to určitě nebyla jeho poslední návštěva v Moravskoslezském kraji a že do regionů po celé republice chce vyrážet co nejčastěji. Minimálně hodinu před plánovaným odjezdem prezidenta z města na něj před galerií čekaly desítky lidí, s nimiž se Petr Pavel na závěr krátce pozdravil, podepsal se a s několika dětmi se vyfotil.

Na cestu k autu jej vyprovodil potlesk…