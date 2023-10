Daří se na všech frontách. Obrozený hokejový AZ Havířov vládne dosavadní sezoně druhé ligy. V sobotu doma v souboji vedoucích celků smetl druhý Vyškov 7:3 a vládne soutěži. Fanoušci to kvitují, začínají zase chodit ve větším počtu. A dopřávají si i občerstvení na stadionu.

Havířov - Vyškov, hokej a ceny občerstvení. | Video: Deník/ Tomáš Januszek

Dosavadní vývoj soutěže svedl v sobotu proti sobě dva první týmy tabulky. Stadion sice zdaleka nebyl plný (aby také ano, když kapacita přesahuje pět tisíc), ale fanoušků přišlo i tak několik stovek, což je pro havířovský hokej dobrá zpráva do budoucna.

No a diváci se samozřejmě před zápasem potřebovali posilnit, a to jak jídlem, tak pěnivým mokem. Hráči AZ Havířov si s týmem Vyškova poradili hladce a vysoko zvítězili. Atmosféra na stadionu byla tudíž skvělá a bouřlivá. Sna to vydrží, když se klubu teď daří.

Zoologická zahrada, nádraží i kostel. V Chotěbuzi je výstava z LEGO kostek

Deník během utkání zjišťoval, jaké možnosti občerstvení na havířovském zimním stadionu vlastně jsou a kolik co stojí. K dispozici jsou tu dva venkovní stánky s pivem a klobásou a jeden bufet přímo v útrobách stadionu.

Pokud jde o pivo, v nabídce je Radegastova Rázná desítka – 41 korun za půl litru. Klobása s chlebem a hořčicí přijde na 80 korun. Za párek v rohlíku v bufetu Gól dáte 35 korun, stejně jako za půl krajíce chleba s tataráčkem. Chleba s tvarůžkem přijde na 24 korun, se škvarkovou pomazánkou pak na 15 korun. Sáček cibulových kroužků pak stojí 25 korun.

KVÍZ: Jak dobře znáte hřbitovy na Karvinsku?

Stánkaři v Havířově mysleli i na to, že na stadionu je chladno a někteří se tudíž rádi zahřejí třeba svařákem. „Dnes o něj zájem nebyl, ale zkusíme to za 14 dní. Zima se blíží,“ směje se žena ze stánku. Jinak za tři deci svařáku dáte zanedbatelných 48 korun. Za půl litru jemně perlivé vody pak zaplatíte 18 korun a za sáček s popcornem 20 korun. Dobrou chuť.