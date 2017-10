Příběh válečného letce neskončí na dně archivu. V Horní Suché mu odhalili desku

Mohutná salva zbraní doprovodila v pátek odpoledne odhalení pamětní desky hornosušskému rodákovi a válečnému odbojáři generálmajorovi Pavlu Kocfeldovi. Ten se během druhé světové války stal stíhacím pilotem britského Královského letectva (RAF) a 1. Československého samostatného stíhacího leteckého pluku.

"Osudy našich válečných letců a všech lidí, kteří se nebáli bojovat za svobodu vlasti, se pomalu propadají do hlubin archivů. Přitom podniknout cestu téměř kolem světa ne kvůli hmotným statkům, ale tomu, abych mohl se zcela nejasným výsledkem bojovat za budoucnost své vlasti – to už nejsou jen prázdné fráze, to je skutečné vlastenectví,“ okomentoval slavnostní odhalení desky starosta Horní Suché Jan Lipner s tím, že životní příběh pana Kocfeldy je vzorem, který potřebuje nejenom mládež, ale už i dnešní generace dospělých.

Nezapomenout

Slavnostní události v hornosušském Parku hrdinů se spolu s obyvateli a členy klubů vojenské historie zúčastnila také rodina válečného pilota, který by v červnu letošního roku oslavil své 100. narozeniny.

„Jsem překvapený a moc potěšený tím, kolik lidí se vzpomínky na tátu zúčastnilo. Je nesmírně chválihodné, že se vojenské spolky a nejenom ony snaží připomínat tu tvrdou pravdu, kdy řada lidí při boji za svobodu musela opustit rodiny a bránit naši zemi ze zahraničí,“ doplnil slova starosty syn vojenského pilota Pavel Kocfelda.

V rámci páteční události uspořádali členové klubů vojenské historie spolu se členy Československé obce legionářské také výstavu zaměřenou na život generálmajora Kocfeldy a na historii vojenského letectví. Návštěvníci zdejšího obecního úřadu si tak spolu s vyznamenáními či pilotními průkazy prohlédli i dobové uniformy a detailní fotografie letadel.