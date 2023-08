Pravděpodobně není v Karviné člověk, který by nevěděl, že třída Těreškovové, protínající městskou část Mizerov, nese jméno první ženy, jež se podívala do vesmíru. Teď by mohlo dojít k tomu, že bude přejmenována.

Ministervsto vnitra doporučilo městu Karviná, aby přejmenovalo třídu Těreškovové. Navíc podle zákona nemohou ulice nést jména lidí, kteří ještě žijí. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Někdejší kosmonautka Valentina Těreškovová je stále žijícím člověkem, po němž je pojmenována ulice. A právě to je v rozporu s českými právními předpisy, podle kterých není možné, aby ulice nesla jméno dosud žijícího člověka.

Město na to letos na jaře upozornilo ministerstvo vnitra, které po magistrátu požadovalo podání vysvětlení názvu třídy. Následně pak poslalo na karvinský magistrát své stanovisko s doporučením ulici přejmenovat.

Ministerstvo vnitra jako argument svého postoje neuvádí současné politické působení ruské poslankyně. „V souladu zákona o obcích se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života,“ vysvětlil Ondřej Krátoška z odboru komunikace ministerstva vnitra.

Karvinský magistrát argumentuje tím, že název získala asi kilometr dlouhé ulice v roce 1975, tedy ještě vydáním zákona o obcích. Ministerstvo poukázalo na předchozí zákon z roku 1961, které také zapovídalo pojmenování podle „jmen vynikajících osob veřejného života domácího nebo zahraničního, které dosud žijí.“

„S ohledem na výše uvedené dospělo ministerstvo vnitra k závěru, že název ulice byl zřejmě v rozporu s platnou právní úpravou již v době pojmenování ulice. Zde vychází ministerstvo z předpokladu, že Valentina Těreškovová se stala významnou osobností až po roce 1963, přičemž vyhláška, která upravovala pojmenování obcí a jejich částí, platila již od roku 1961,“ zmínil mluvčí Krátoška rok letu Těreškovové do vesmíru.

Primátor: Řešíme důležitější věci

Popřel, že by doporučení přejmenovat karvinskou ulici nějak souviselo s politickými názory Valentiny Těreškovové, která je členkou Státní dumy a podporuje jak ruského prezidenta Vladimíra Putina, tak anexi Krymu i okupaci východní Ukrajiny.

Vnitro nemůže v tomto případě městu přejmenování ulice přikázat, ani ho za odmítnutí nijak trestat.

Primátor Karviné Jan Wolf (Socdem) přejmenování nepodporuje, nikoliv však z politických důvodů. „Máme spoustu jiných starostí. Jestli je ulice nazvaná tak, nebo onak, opravdu nebudu řešit. Myslím, že to nejsou podstatné věci pro život,“ reagoval primátor v médiích.

Vedení města tyto návrhy nedoporučilo dále projednávat. „Hlavním důvodem stanoviska byla zejména zvýšená administrativní zátěž spojená s nutnou výměnou občanských průkazů značného počtu lidí a změnou sídla podnikajících osob a firem na této ulici,“ vysvětlil mluvčí města Lukáš Hudeček.

Podobně to vidí komunistický opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM). „Rozhodně se na tu věc nechci dívat politicky, ale spíše prakticky. Na té ulici bydlí přes dva tisíce lidí a sídla tam má několik desítek firem a živnostníků. Pro ty všechny by to znamenalo výměnu dokladů a další administrativní úkony. Celá ta změna by ještě k tomu stála dost peněz. A navíc jsem nezaznamenal mezi lidmi zájem něco měnit,“ řekl Hajdušík. „Nechme to, jak to je. Taková změna je zbytečná,“ dodává.

Podle Ladislava Hammera, opozičního zastupitele za SPD, má celá věc politický podtext. "Nebudu mluvit jen sám za sebe, ale za celý zastupitelský klub SPD v Karviné. My vidíme toto přejmenování ulice jako politické a účelové doporučení pana ministra Rakušana, jelikož doteď to nikomu nevadilo. Rozhodně jsme tedy pro zachování současného názvu, neboť by to nadělalo spoustu starostí nejen městu, ale především občanům, kteří na této ulici bydlí," řekl Ladislav Hammer.

Není vyloučeno, že o celé záležitosti budou městští zastupitelé jednat na zasedání v září.

Jedna z žen, oslovených přímo na zmiňované ulici se divila, jaké věci ministerští úředníci řeší. „Takové blbosti, to je zajímá, to chtějí řešit. Ale myslím, že všem tady ve městě je jedno, po kom se ulice jmenuje. Nikdo nad tím nepřemýšlí,“ uvedla žena, která se představila jako Jana.

Nyní lze na internetu najít anketu, jejímž prostřednictvím si prý chce jistý občan Kostas Michailidis ověřit, zda by lidé měli o přejmenování právě třídy Těreškovové zájem.

Zmizela Leninova i třída VŘSR

Snahy o přejmenování některých ulic nejsou v Karviné nové. Před pár lety došly na magistrát žádosti o přejmenování od občanského sdružení a jednoho občana, přičemž se objevily návrhy na pojmenování po českých historických ženských osobnostech, například spisovatelce Karolině Světlé, operní pěvkyni Emě Destinnové nebo Miladě Horákové, političce popravené komunisty.

Na přejmenování došlo v Karviné před 10 nebo 15 lety, kdy zastupitelé souhlasili s přejmenování parku Julia Fučíka na Univerzitní park.

Změny názvů se dočkaly některé ulice ve městě po roce 1989. Tehdy zmizela z mapy a dokumentů Leninova třída (dnes třída Osvobození). Z ulice Gottwaldovy je dnes Havířská a za socialismu třída Velké říjnové socialistické revoluce (hlavní silniční průtah městem, který vede od zimního stadionu a po nájezd na obchvat směrem na Český Těšín na druhé straně města) je dnes třídou 17. listopadu. Nový název dostalo po roce 1989 také historické Masarykovo náměstí, v letech 1945–1989 neslo název náměstí 9. května.