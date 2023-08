Přijde Karviná o třídu Těreškovové? Město dostalo apel, ať ji přejmenuje

Pravděpodobně není v Karviné člověk, který by nevěděl, že třída Těreškovové, protínající městskou část Mizerov, nese jméno první ženy, jež se podívala do vesmíru. Teď by mohlo dojít k tomu, že bude přejmenována.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte