Je to podle vás dobré místo k životu?

Ano. Šumbark je velká městská část, která má své problémy, ale stojím si za tím, že je to dobré místo pro život. Samozřejmě, asi se to nedá říci o všech částech Šumbarku, takto detailně to asi neřeknete o jakékoli městské části v kterémkoli městě. Důležité je ale podle mě říci, že tato městská část se mění. Ovšem ta proměna je běh na dlouhou trať. Děje se tam spousta věcí.

Jaké například? Zkusme se bavit o investicích, které jdou nebo šly na Šumbark v posledních letech.

Tak v prvé řadě jsou to rekonstrukce dvou velkých základních škol – ZŠ Gen. Svobody a ZŠ Marie Pujmanové. Investice do infrastruktury obecně jsou podle mne velmi důležité. Zhodnotí se tím městský majetek, vznikají nová hřiště a zázemí pro děti, a tím se tato městská část stává atraktivnější pro život.

Pokud jde o volnočasové vyžití, na Šumbarku vzniklo Národní centrum stolního tenisu, vyrostla další tenisová hala, funguje tam krytý bazén a plánujeme vybudovat ještě wellness zónu a nové parkoviště. Celý komplex by se v budoucnu měl jmenovat Šumbark Arena.

Před vlakovým nádražím je nový dopravní terminál a pokračuje rekonstrukce nádražní budovy. Kdy má být hotová?

Rekonstrukce haly má skončit letos v září a pak nás čeká dovybavovaní vnitřních prostor tak, aby objekt mohl sloužit pro společenské, kulturní i sportovní účely. Chybět nebudou malé sály, bowling, restaurace i zázemí pro městskou policii. V příštím roce pak má Správa železnic začít s opravou železničního svršku, peronů, prorazí se tunel až k prodejně Lidl. Hotovo má být v letech 2023 až 2024. Tato lokalita tudíž získá úplně novou dynamiku.

Předpokládám, že důležitým tématem pro obyvatele Šumbarku, ať starší nebo novější části, je kvalita bydlení a všeho, co s tím souvisí. Jak se městu daří lidem v této čtvrti život zpříjemňovat?

Snažíme se, jak jen to jde. Například se nám daří s vedením společnosti Heimstaden, která je druhým největším vlastníkem bytového fondu v Havířově, domlouvat na tom, že když oni opravují své domy v této lokalitě, tak my připravujeme revitalizaci našeho majetku mezi domy – chodníky, hřiště, dvorky. Toto nejde dělat jedno bez druhého.

Předpokládám, že do revitalizace bytového fondu ve městě jdou ročně desítky milionů, možná stamiliony korun…

Máte naprostou pravdu. Otevřeně si přiznejme, že bytový fond byl v minulosti velmi podfinancovaný a současný vnitřní dluh je na bytech asi 3,5 miliardy korun. I proto do oprav bytů investujeme průběžně. Aktuálně měníme výtahy v domech na celém území, což je investice za 160 milionů. Asi čtyři tisíce městských bytů má ještě starou elektřinu „v hliníku“. To je taky třeba vyměnit. Ten třicetiletý dluh ale nejde smazat ze dne na den.

Co podle vás může lidem na Šumbarku chybět? Je něco, na co si třeba stěžují, co vám píší?

Musím se přiznat, že o žádných zásadních problémech, které by lidi trápily, nevím. Já sám na Šumbarku bydlím, takže jakousi zpětnou vazbu snad mám. V poslední době, co jsem se setkával s občany, jsme řešili klasické věci, jako je vývoz popelnic a jiné běžné provozní záležitosti, nic zásadního. Ale možná tu přece jen jedna věc je: na celém Šumbarku je jediná lékárna. Pouze na starém Šumbarku na náměstí SNP. To se lidem nelíbí, ale to je věc, kterou město nemůže ovlivnit.

Další téma na sídlišti je stoprocentně parkování. Plánujete tam nějaké zásadní kroky ke zlepšení situace?

Možná mi to nebudete věřit, ale Šumbark je na tom v rámci Havířova nejlépe, pokud jde o parkování. Ale když se bavíme o Šumbarku, ano, i tady toto řešíme. Velmi intenzivně stavíme parkoviště. Je někdy složité najít místo, ale ještě je kde stavět. Troufám si říct, že jestli nepostavíme do příštího roku, kdy končí současné volební období, tisíc parkovacích míst, tak se tomu číslu hodně přiblížíme. A opět opakuji: Stále doháníme dluh z dob minulých.

V souvislosti s parkováním na Šumbarku se mluví o možnosti postavit tam parkovací věže? Je v této věci něco nového?

Oslovili jsme několik výrobců a hledáme způsob, jak si funkčnost takového zařízení vyzkoušet, případně za rozumné peníze pořídit. Ale podle informací, které máme, je to hrozně drahý špás, takže uvidíme. Zatím v této věci žádné rozhodnutí nepadlo.

Šumbark ale není jen sídliště. Najdeme tam i lokality, kde stojí a stále rostou nové rodinné domy. Počítá územní plán města na Šumbarku s nějakou další rodinnou výstavbou?

Počítá. Jsou tam pozemky pro občanskou vybavenost, momentálně řešíme, jak to uchopit do budoucna. Je zájem o pozemky. Je tam prostor pro zhruba 40 až 50 rodinných domů poblíž restaurace U Jelena.

Šumbark se často objevuje v policejních statistikách jako místo s poměrně rozšířenou kriminalitou. Je to pro obyvatele této městské části téma?

Kriminalita je samozřejmě téma vždy a všude. Ale naštěstí v Havířově má klesající tendenci, to se dá ze statistik poměrně snadno vyčíst. Ale ani tak nejsme s tímto stavem spokojení a mohutně investujeme do vybavení našich strážníků, do kamerového dohlížecího systému, máme dvě mobilní služebny. Nejčastějším typem kriminality jsou krádeže v domech, sklepních prostorech, případně přestupky v občanském soužití. Tady je problém ten, že se tyto trestné činy neustále opakují. Je to něco, s čím se dá pracovat, ale ne úplně vymýtit.