Karvinský primátor Jan Wolf je tedy spokojen a dodává, že na strategické projekty doporučené ke schválení je vyčleněno více než 11 miliard korun.

Pane primátore, proběhlo přerozdělené peněz z Fondu spravedlivé transformace. Jste spokojen s tím, co se podařilo pro karvinské projekty získat?

Po jednání Tripartity a Řídícího výboru pro transformaci se podařilo Karvinsku zařadit na seznam strategických projektů doporučených ke schválení projekty v obejmu 11,5 miliardy korun. Takže prozatím ano, jsem spokojen.

Které konkrétní projekty mají schválenou finanční podporu?

Konkrétně se jedná o projekt Cepis, jehož nositelem je Slezská univerzita, POHOpark, což je projekt na vytvořená kulturně vzdělávacího parku v oblasti bývalých dolů Barbora a Gabriela. Dále jsou pro projekty EDEN Karviná, který zahrnuje výstavbu unikátního systému technologicky vyspělých skleníků, které poskytnou prostor pro zapojení univerzit, místních komunit, edukaci dětí, rekvalifikaci zaměstnanců na rušených pozicích a socializaci obyvatel včetně startovacích programů pro mladé zemědělce, a čtvrtým je PODOLUPARK Karviná, což je centrum vývoje a výzkumu, průmyslová zóna na výrobu vodáku a elektřiny.

Dále jsou připraveny projekty do dalších tematických výzev Fondu spravedlivé transformace jako například: Community HUB, PED-Energeticky plusová čtvrť a projekt revitalizace lokality Staré Město.

Karviná před časem formulovala své nejen investiční cíle do balíku projektů Karviná všemi deseti. Který z vyjmenovaných deseti bodů, nebo projektů, zatím nemá podporu a který Vy osobně považujete za nejdůležitější?

Z projektů které dostaly podporu a pro Karvinou si myslím,že by měl největší přínos projekt EDEN Karviná. Jsem přesvědčen, že tento projekt by nastartoval proces transformace na Karvinsku přilákal by lidi a zastavil jejich odliv. Jak jsem také zmínil výše, projekty které nedostaly zelenou po jednání Tripartity a Řídícího výboru pro transformaci, máme připravené do tematických výzev Fondu spravedlivé transformace.