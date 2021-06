Životice platí za prémiovou lokalitu Havířova. Je odtamtud krásný výhled na Beskydy, klidné bydlení mimo ruch velkého města. Je v této části města ještě prostor pro další soukromou rodinnou výstavbu?

Myslím, že tam nějaké volné pozemky jsou, nicméně nepatří městu. A ani územní plán tam do budoucna žádnou rozsáhlou výstavbu rodinných domů neplánuje.

Jaké investice letos havířovská radnice v Životicích plánuje?

Momentálně se v areálu tamního tenisového klubu Tenis Hill dokončuje stavba kryté tenisové haly, na jejíž výstavbu město přispělo více než šesti miliony korun. Další peníze šly z národních a také soukromých zdrojů. Také chceme osvětlit cyklostezku, která vede od autobusové zastávky nad Merkurem směrem do Životic. To je investice za zhruba dva miliony korun. Kdybych měl zmínit zásadní investice z minulosti, tak v letech 2014 až 2015 se v Životicích vybudovala kanalizace za 70 milionů korun.

Kdybychom investice v Životicích za poslední roky převedli na peníze, jaká by to byla přibližně suma?

Za poslední tři roky asi 22 milionů korun.

V Životicích žije mnoho mladých rodin a ze zhruba 1300 obyvatel je více než 300 dětí. Jak je na tom kapacita školy?

Není ideální. Dlouhodobě se mluví o tom, že by bylo dobré školu rozšířit, a proto se připravuje projekt, který je momentálně ve fázi studie a řeší přístavbu tělocvičny i školní budovy. Pracujeme na tom. Chceme tuto část života této obce posunout dál.

Je podle Vás něco, s čím by mohli být lidé v Životicích nespokojeni?

Nevím o ničem akutním. Já, s mými náměstky a úředníky, do Životic, stejně jako do jiných částí Havířova, pravidelně jezdívám na setkání s tamními obyvateli. V Životicích, stejně jako v jiných městských částech fungují občanské komise, které jsou jakousi spojkou mezi městem a tamními obyvateli. Skrze tyto komise se k nám na magistrát dostávají informace, co tamní lidi trápí, s čím jim město může pomoci, prostě, co je potřeba řešit. Zpravidla jsou to běžné věci, jako třeba oprava kontejnerového stání, oprava chodníku, nesvítící lampy veřejného osvětlení nebo třeba nasvětlení přechodu pro chodce a podobně. To se samozřejmě ihned řeší.

Velkým tématem je v Životicích v poslední době přípravy stavby obchvatu Havířova, jehož trasa právě zčásti vede přes tuto městkou část. Jak se toto daří s lidmi komunikovat?

S občany na toto téma komunikujeme normálně. Vznikl tam sice spolek, jehož členové komunikaci na můj vkus dost vyhrocují, ale to je jejich věc. Ale je tam velká část lidí, s nimiž vedení města komunikuje normálně, poskytneme jim plány, mohou do nich nahlédnout a vše je v pohodě. Podle mých informací přípravy stavby obchvatu běží, připravuje se studie EIA. Ale to všechno jde mimo město, to je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic.