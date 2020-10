„Určité množství je akceptovatelné na patrech, která bychom uhlídali, abychom klientům mohli poskytnout péči. Pokud by ale nakažených bylo víc, uvolnili bychom prostory v suterénu, které se dají dobře větrat. Vytvořili bychom takovou covid jednotku, karanténu v rámci budovy,“ přiblížil Milan Dlábek, ředitel Domova pro seniory Helios s tím, že takový scénář je možný při malém počtu nakažených. V případě velkého nárůstu se ale nedá zaručit bezpečnost všech klientů domova.

Dobrá cesta jsou rychlotesty

Co by podle Milana Dlábka zařízením jako jsou domovy seniorů velmi pomohlo, jsou antigenní testy na covid-19, které dokáží analyzovat vzorek v řádu několika desítek minut.

„Potřebujeme je do domovů, to bylo 90 procent úspěšné obrany proti šíření viru. Potřebujeme potencionálně nakažené identifikovat rychle, pomocí těchto testů do půl hodiny, a ne, aby se čekalo na test, a pak na výsledek třeba i čtyři dny. Pokud bychom takový případ zachytili, sami si pak dokážeme vytrasovat kontakty dotyčného člověka,“ říká Milan Dlábek. Dodává, že všechny domovy seniorů ze zákona zajišťují základní zdravotní péči a tudíž by odběry zvládly dělat sestry v domovech.

Právě antigenní testy už využívá havířovská nemocnice. Jak ale deníku řekl Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví, tento způsob testování byl dříve součástí dokumentu Národní strategie testování, ovšem na konci léta bylo na doporučení epidemiologické skupiny COVID MZ ČR testování z preventivních příčin ze Strategie vyjmuto.

„Nyní s ohledem na rostoucí počty nakažených se o něm znovu uvažuje, zejména u zranitelných skupin jako jsou např. senioři, lidé před plánovaným výkonem s hospitalizací a podobně,“ dodal Berka.

Záložní prostory mimo domovy

Havířovská radnice, která je zřizovatelem domova pro seniory, udělala ještě jedno opatření. Protože v druhé části domova – ve středisku Luna – byl při masivním nárůstu nakažených s izolací problém, zajistilo prostory, kde by nakažené mohlo izolovat.

„Jedno místo je ve stacionáři Lipová, kdy v těch prostorách bude vytvořeno prostředí, aby tam mohla být navezena lůžka, a další prostor je v denním stacionáři pod Sociálními službami Havířova. Na obě tato místa budou převezeni klienti, ať z domova seniorů, nebo chráněného bydlení, kteří budou mít pozitivitu, ale nebudou vyžadovat lékařskou péči,“ řekla Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast.

Městu se podařilo zajistit sedm lůžek. Další mohou být do stacionářů případně dovezena z domova.

Petřvald nabízí volné prostory

Lehká nervozita panuje také v jiných domovech pro seniory. V Novém domově v Karviné, jehož zřizovatelem je kraj, naštěstí zatím nemají žádného pozitivního klienta. „Pro tyto případy máme krizový plán, který přesně stanoví, co v takové situaci dělat,“ uvedla ředitelka Nového domova Eva Cholewová.

Zatímco v Karviné jsou krátce před dokončením nových prostor, v Domově Březiny v Petřvaldu čekají na zahájení stavebních prací. „I díky tomu máme méně klientů. Momentálně máme volných až 60 míst, která můžeme nabídnout zařízením z okolí,“ prozradil ředitel Domova Březina Pavel Zelek.