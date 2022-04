Kvůli Dětem Země trpí děti v centru Frýdku. Nejrušnější křižovatka dělá problémy

Důvodem znepravomocnění stavebního povolení je totiž podle rozsudku opět nedostatečné odůvodnění Krajské hygienické stanice v Ostravě, konkrétně proč nezapracovala do svého stanoviska připomínku sdružení Dětí Země ke způsobu měření hlučnosti po zahájení provozu na obchvatu. V pořadí druhé znepravomocněné stavební povolení se týká úseku mezi Chlebovicemi a ulicí Frýdlantskou.

Stavba první části obchvatu má nyní dál pokračovat, a to do nařízení konzervačních prací ministerstvem dopravy, stejně jako tomu bylo u prvního případu znepravomocnění stavebního povolení v rámci II. etapy.

„U druhé části obchvatu je rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav již vydáno a čeká se na to, až bude pravomocné – což by mohlo být již dnes, a to vzdáním se práva na odvolání ŘSD, SMFM, obce Dobrá a obce Staré Město,“ dodal náměstek primátora Jakub Míček.

Obě etapy obchvatu mají celkem 8,5 km. Na jedné straně se má obchvat napojit na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Příbora. Po spuštění se má významně ulevit dopravou přetíženému městu.