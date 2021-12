Prodejci ryb v Karviné a Chotěbuzi mají žně. Největší nápor teprve přijde

/FOTOGALERIE/ Kapr v celku, jako filet nebo podkovy? Upravíme, jak si budete přát. Je to pěkný fofr. Šest chlapů bez přestání kuchá a čistí ryby, další je loví z kádí na přání zákazníků, paní šéfová kasíruje, další pomocnice dělá, co je potřeba, co chvíli vodou z hadice omývá stoly a podlahu. Takto to v těchto dnech vypadá ve vyhlášené prodejně ryb v Rybím domě v Chotěbuzi.

Prodejci ryb zažívají žně. Naplno v těchto dnech jedou v Rybím domě v Chotěbuzi i na sádkách v Karviné-Ráji. 21. prosince 2021. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Vyfiletovat, hlavu a vnitřnosti si zákazník bere,“ hlásí ženy z objednávkové stanice mužům v gumových zástěrách s ostrými noži a palicemi v rukou. Místo Gigasportu Penny. Paráda, komentují novou prodejnu v Karviné zákazníci V nabídce tady mají samozřejmě kapra, ale též amura, tolstolobika, a z dravých ryb jesetera, štiku, sumce nebo afrického sumečka, kterého často berou rodiče pro své menší děti. Rybu si odtud můžete odnést v celku, ale takto odchází málokdo. Stačí říct svou rybu dostanete ve formě filetu, podkůvek anebo řízků. Najednou může být v prodejně jen osm zákazníků, ale fronty jsou tady nárazové. „Největší nápor čekáme ve středu a ve čtvrtek. Zatím máme všechny běžné sladkovodní ryby kromě candáta, ten už je vyprodaný,“ říká spolumajitelka Rybího domu Jana Szotkowská. Až ve čtvrtek večer zavřou a uklidí, konečně si oddychne. I když ne úplně, v pátek dopoledne jí čeká příprava štědrovečerní večeře. Co se bude podávat? „Samozřejmě kapr, to my musíme. Kapří řízky a k nim tři druhy bramborového salátu. A budu dělat rybí polévku, bílou, recept z Krkonoš. Budou s námi vnuci, už se moc těším,“ dodává Szotkowská. Kapři z Třeboně Co otáčet se mají také chlapi na rybích sádkách v Karviné-Ráji pod Lidlem. Pár dní před Vánocemi zažívají hlavní sezonu. Ryby dovezli o víkendu z Třeboně a zákazníků nabízejí živé, zabité, naporcované dle individuálních přání. Vyberte Nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje, hlasujte pro ten váš „Kolem oběda bývá taková pauza, ale jinak chodí dost lidí. Zvykli si sem pro ryby před Vánocemi chodit,“ říká mi Petr, jeden z mužů, kteří tady budou až do čtvrtek a možná ještě i v pátek dopoledne zabíjet a porcovat ryby. Také tady nabízení vedle kapra také amura (ten prý jde na odbyt velmi dobře), štiku, tolstolobika, candáta a sumce.