Zbývá už jen souhlas Ministerstva životního prostředí a proměna bývalého Dolu Gabriela u Karviné může začít. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje minulý týden odsouhlasila postup projektů TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání, REFRESH a také projektu POHO Park Gabriela k čerpání evropských peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Projekt proměny areálu bývalého Dolu Gabriela u Karviné je téměř ve finále. Čerpání peněz na jeho realizaci musí ještě schválit MŽP. Vizualizace NEXT Studio | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Autoři posledně jmenovaného projektu počítají s přeměnou roky utlumeného důlního areálu, jemuž stále dominují dvě těžní věže a budova bývalé strojovny, v centrum, které lidem nabídne zábavu, kulturu i prostor pro odpočinek. K dispozici budou výstavní a konferenční sály, ale také komerční prostory.

Projekt POHO Park, který je součástí programu POHO 2030, řeší území o celkové rozloze 22 hektarů. Bude se rozkládat od kostela sv. Petra z Alkantary, včetně přilehlé vodní plochy, až k bývalému Dolu Gabriela. V praxi to znamená, že se zrekonstruuje a upraví původní budova, a to včetně objektů s těžními věžemi. Hned vedle vyroste zcela nová budova, v níž bude turistické informační centrum a bistro s terasou, která nabídne vyvýšený výhled do okolí. Proměna bývalého důlního areálu má stát okolo půl miliardy korun.

Podle architekta Vojtěcha Lekeše byl areál bývalého Dolu Gabriela vytipován jako vhodný pro přeměnu v centrum setkávání, vzdělávání, volnočasových aktiv a zázemí pro rodiny s dětmi.

„Hledali jsme něco, za čím lidé přijdou. Turismus, kultura a volnočasové aktivity jsou, myslím, dobrá kombinace. Pro rodiny na víkend skvělá lokalita,“ konstatoval architekt NEXT Studia Vojtěch Lekeš.

Autoři projektu i investor sázejí na to, že okolí šikmého kostela je v posledních letech oblíbeným místem pro výletníky a POHO Park jim brzy přinese další možnosti. „Jsme v kraji hrdí na industriální dědictví a i tady chceme ukázat, že tyto památky mají co nabídnout a přitahují čím dál více lidí,“ říká hejtman Moravskoslezského krajek Jan Krkoška.

V Moravskoslezském kraji se připravuje celkem 13 strategických projektů, deset z nich se již o evropské peníze přihlásilo, dnešním rozhodnutím Regionální stálé konference je jich v poslední fázi před získáním dotace sedm.

„Ze sedmi takto schválených projektů jsou nejdál Černá kostka a LERCO, ty už prošly jednáním Výběrové komise Ministerstva životního prostředí a každým dnem by mělo být podepsáno rozhodnutí o přidělení dotací,“ dodal hejtman.