Prostory bývalé výstavní síně v Karviné jsou na prodej

Dva roky po uzavření výstavních prostor je dům, kde desítky let fungovala pobočka Muzea Těšínska v Karviné, na prodej. Deníku to potvrdila Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu, který je majitelem objektu. „Byla ukončena činnost karvinské pobočky Muzea Těšínska a objekt by měl být prodán,“ řekla.

Objekt, kde fungovala pobočka Muzea Těšínska, je prázdný a majitel jej nabízí k prodeji. | Foto: Deník/Tomáš Januszek