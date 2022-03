Ostrava, ráj shopaholiků? U „myší díry“ v Přívoze vzniká další nákupní centrum

Paliva v Česku se dostala na rekordní úroveň po vpádu ruské armády na Ukrajinu koncem února. Průměrná cena za litr nafty se podle posledních údajů společnosti CCS blíží 50 korunám, benzin stojí přes 47 korun. Vláda už kvůli tomu přijala některá opatření, která by měla cenu paliv snížit. Podle dopravců to ale nestačí.

V Moravskoslezském kraji policisté zaznamenali stojící či pomalu jedoucí nákladní vozidla na několika místech. Šlo o Bruntál, Frýdek-Místek, silnici I/11 v Havířově a Místeckou v Ostravě. "Trvalo to zhruba 30 minut, po tu dobu se tvořily kolony. Teď už jsou všechny komunikace průjezdné," uvedla mluvčí krajské policie Pavla Jiroušková.

Téměř žádné narušení v silničním provozu v souvislosti s protestem dopravců nezaznamenali policisté v Olomouckém kraji. "Pouze v jednom případě nám bylo před 10:30 oznámeno blokování vjezdu nákladním vozidlem na čerpací stanici na 21. kilometru z dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Řidič kamionu, ale vzápětí odjel a provoz na čerpací stanici nebyl přerušen," řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Pochopení i distanc

Výzvy k blokádě silnic kvůli cenám paliv se v předchozích dnech objevily na sociálních sítích. Jednatel společnosti European cars Jan Štědronský řekl za protestující dopravce v neděli televizi Nova, že do protestní akce se zapojí zhruba 500 kusů techniky po celé České republice. "Protestní akcí chceme vyjádřit také podporu sdružení autodopravců Česmad Bohemia, které zaslalo naše požadavky vládě," uvedl Štědronský.

Největší tuzemské sdružení dopravců Česmad Bohemia se dnes ale od blokád distancovalo. "Není to naše akce, byť podporuje naše požadavky a my roztrpčení jejich organizátorů chápeme," řekl mluvčí Martin Felix. Sdružení podle něj dává stále přednost jednáním s představiteli vlády. Jedno z nich se uskutečnilo v neděli. "Jednání bylo velmi věcné, bude pokračovat," podotkl Felix. Případné výstupy by podle něj mohla ve středu projednat vláda.

Od blokády se pak úplně distancovali zájezdoví dopravci. Podle Asociace nepravidelné autobusové dopravy je v souvislosti s válkou na Ukrajině nutné počítat s negativními důsledky i pro tuzemskou ekonomiku. Postoj nákladních dopravců označila asociace za smutný. Asociace zároveň připomněla, že obor zájezdové dopravy je dál kvůli odlišným podmínkám oproti pravidelným dopravcům v krizi.